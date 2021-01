Uomini e Donne anticipazioni, Valentina pronta a tornare? La risposta

L’ex Dama ha lasciato il Trono Over insieme a Germano, ma la storia non è andata bene. Si è mormorato di un suo possibile ritorno nel parterre, ma succederà davvero?

Valentina Autiero tornerà a Uomini e Donne? L’ex Dama è assente in studio ormai da mesi. Sembrava aver trovato finalmente l’amore, ma forse l’uscita dalla trasmissione è stata troppo veloce e frettolosa. Il Cavaliere che aveva fatto battere di nuovo il cuore alla Dama è Germano, un nuovo volto della stagione di Uomini e Donne. Valentina e Germano hanno iniziato a uscire e dopo poche settimane sembravano essere ormai una coppia fatta e finita. La complicità era tanta, al punto da trascorrere dei weekend insieme nella città di lui.

Hanno deciso di uscire dalla trasmissione però solo dopo che Aurora Tropea ha fatto notare che a Valentina era concesso frequentare delle persone fino ad avere la certezza del sentimento. A differenza sua, che invece è stata subito spinta a uscire da Uomini e Donne. Così Aurora, dovendosi difendere, ha tirato in ballo Valentina e lei ha raccontato i passi avanti fatti con Germano. Di fronte all’evidenza dei fatti e nella confusione più totale i due sono usciti insieme dal programma, ma è durata poco fuori.

Valentina e Germano sono anche tornati in studio a raccontare cosa è successo dopo l’abbandono. A Valentina è stata offerta l’opportunità di tornare nel Trono Over, mentre a Germano no. Ma Valentina tornerà oppure no? La risposta è arrivata in queste ore sul suo profilo Instagram. I fan le hanno rivolto qualche domanda e tra queste ce n’era anche uno sul programma. Le hanno chiesto se tornerà a Uomini e Donne perché si sente la sua assenza. Valentina ha risposto così: “Intanto puoi trovarmi qui”.

Non ha escluso l’ipotesi del suo ritorno in studio, ma non lo ha neanche confermato. Anzi, ha evitato in qualche modo di rispondere in modo diretto. Evidentemente sta ancora riflettendo su questa possibilità. In studio infatti sembrava ancora molto provata dalla storia con Germano: il modo in cui è andata ed è finita l’ha segnata abbastanza forse, al punto da aver bisogno di metabolizzare. Lei intanto continua a fare la sua vita di sempre. Come sta? “Abbastanza bene”, ha fatto sapere. Anche lei ovviamente sta risentendo del periodo della pandemia che dura ormai da molto tempo.