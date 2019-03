Anticipazioni Uomini e Donne, Rocco Fredella: nuove accuse a Gemma Galgani dopo ‘La Decisione’ al castello

Nel nuovo numero di Uomini e Donne magazine, Rocco ha scritto nero su bianco quello che pensa di Gemma. Dopo il no ricevuto il giorno de ‘La decisione’ al castello, il rapporto tra il cavaliere e la storica dama del Trono Over ha subito una grande spaccatura. L’uomo non ha infatti preso assolutamente bene il rifiuto della Galgani. Ricordiamo che è stata lei stessa a chiedere più romanticismo e qualche altra dimostrazione di interesse un po’ più importante. Ora, Fredella è stufo di tutto e quello che pensa della torinese non è assolutamente positivo. A quanto pare, l’opinione di Rocco nei confronti dell’ex fiamma di Giorgio Manetti non è più la stessa.

Sul magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi possiamo leggere le amare parole di Rocco. Il cavaliere pare sia deciso a chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con Gemma. Riguardo alla serata organizzata al castello, Fredella ha cercato di fare chiarezza e ha spiegato il motivo per cui è arrivato a fare tale gesto. “Il castello era la favole che lei voleva, desiderava e aveva chiesto e io gliel’ho regalato. Gemma deve ricordare che non ci sarà mai più nessuno come Rocco, ha perso una persona romantica e seria: il fine giustifica i mezzi e io le ho regalato tutto.” Ad oggi, il cavaliere del parterre maschile è convinto che quella della dama sia stata solo una scusa per non dire la verità.

Rocco contro Gemma dopo ‘La Decisione’ a Uomini e Donne

Rocco Fredella è convinto che Gemma in realtà abbia detto di no il giorno de ‘La Decisione’ al castello di Uomini e Donne perché non è mai stata realmente interessata. “Ha trovato un cavillo, come suo solito. e ha trovato il pretesto per dirmi ‘non mi interessi’. […] Gemma poteva semplicemente dirmi la verità: Rocco non mi interessi come uomo mi spiace, però grazie per avermi fatto vivere un sogno.”