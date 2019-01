Uomini e Donne anticipazioni, è già finita tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Parla la dama del Trono Over

A Uomini e Donne, al Trono Over, ultimamente abbiamo visto sempre più spesso Roberta Di Padua al centro dello studio. Le frequentazioni intraprese all’interno del programma, purtroppo, non hanno avuto fino ad ora un esito positivo per lei. Ultimamente, però, la dama è stata avvistata a Taranto in compagnia di Riccardo Guarnieri (ex fidanzato di Ida Platano ed ex protagonista di Temptation Island). La complicità con cui i due passeggiavano per le vie della città e le attenzioni che hanno avuto l’uno nei confronti dell’altra hanno portato alcuni a pensare (e segnalare) che ci potesse essere del tenero tra di loro. Certo il fatto che Roberta e Riccardo abbiano passato la giornata insieme, ad oggi, non vuol dire niente. Per sapere cose c’è effettivamente tra i due, pertanto, non ci resta che aspettare di sentire la loro versione dei fatti in studio. Qualcosa, però, ci suggerisce che la frequentazione non stia andando proprio per il meglio e che qualcosa possa aver già messo un freno alla loro conoscenza.

Come facciamo a saperlo? Pochi minuti fa, su Instagram, Roberta si è messa a chiacchierare con i propri follower e, durante una diretta, si è lasciata sfuggire una frecciatina che sembrerebbe dire tanto sulla sua attuale situazione sentimentale. “Ora come sono messa con gli uomini? Male, come sempre” ha esordito dicendo ad un certo punto la Di Padua leggendo una domanda di un utente. A seguito di questa dichiarazione, poi, la protagonista del Trono Over ha lanciato una precisa accusa: “Io vorrei una storia seria, il problema è che bisogna volerlo in due”. Che il destinatario del messaggio sia proprio Riccardo? Qualcosa ci dice che lo scopriremo presto.

Uomini e Donne Trono Over: Roberta Di Padua risponde alle critiche

Su Instagram, sempre durante la diretta sopra citata, qualcuno (poco carinamente) ha anche accusato Roberta Di Padua di essere una donna “Poco seria“. La dama, tuttavia, non si è fatta intimidire e agli haters che l’hanno criticata ha risposto: “Perché una donna a cui piace giocare, uscire con più uomini senza fare niente è poco seria?”.