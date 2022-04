Uomini e Donne anticipazioni: nuova rottura per Gemma, Luca perde pezzi

Anche oggi, 30 aprile 2022, Maria De Filippi è tornata in studio con i suoi protagonisti, giovani e Over, per una nuova registrazione

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne: oggi è stata registrata una nuova puntata. Maria De Filippi ha accolto nel suo studio tutti i protagonisti del Trono Over e anche quelli del Trono Classico. Ieri c’è stata un’altra registrazione e i tronisti non sono entrati in studio, ma oggi si è parlato di loro. Cosa sarà successo nei troni di Luca e Veronica? Quest’ultima è uscita in esterna con Matteo e con Andrea. Non ci sono dettagli sulle esterne, quindi non è possibile sapere al momento come sono andate le due uscite. Né cosa è successo in studio, purtroppo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, arrivate come sempre sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, hanno svelato un’assenza importante. O meglio, che non è passata inosservata: Aurora non c’era in puntata. Il trono di Luca pare perdere pezzi, ma è possibile che ci siano spiegazioni diverse da un abbandono del programma. Il tronista ha portato in esterna Soraia; non ci sono anticipazioni invece su Lilli, né su eventuali discussioni al centro dello studio.

Passando al Trono Over, invece, c’è stata una rottura: Giacomo ha chiuso la conoscenza con Gemma. Il Cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con la Galgani, che di sicuro non avrà reagito bene. Anche per loro ci sarà da attendere la messa in onda per capire meglio cosa è successo e perché Giacomo ha rotto con Gemma.

Chi era in attesa delle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi per scoprire cosa è successo tra Ida e Riccardo rimarrà deluso: non si è parlato di loro oggi. Forse perché la registrazione di ieri si è concentrata quasi interamente su di loro? Ida ha ammesso che non c’è solo amicizia, ma per il momento Riccardo parla solo di quello. E va sottolineato per il momento, perché tutto è possibile soprattutto quando si parla di loro due. E in generali di vecchi amori che non sono mai stati vissuti realmente e in pieno, magari a causa di molti alti e bassi e molti litigi come per Riccardo e Ida. O forse non si è parlato di loro perché non c’era nulla da aggiungere? Magari Guarnieri sarà stato più chiaro dopo la registrazione di ieri, ma chissà che Ida non gli chieda di parlare ben presto al centro dello studio…