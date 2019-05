Uomini e Donne anticipazioni: Manuel Galiano in ansia per la scelta di Giulia

Uomini e Donne anticipazioni: Manuel Galiano, l’ansia per la scelta di Giulia e il rapporto conflittuale con Tina

Cresce l’attesa per la scelta finale di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. La modella e protagonista del trono classico 2019 sembra divisa tra due i corteggiatori Giulio Raselli e Manuel Galiano. Anche se nell’ultimo periodo è sembrata essere un po’ più vicina al primo; in molti pensano che la sua scelta possa ricadere invece su Manuel, che però al momento nutre dei seri dubbi al riguardo e dichiara di essere alquanto ansioso per la decisione finale della tronista. Giulia, che ha definito i due come dei ragazzi molto indipendenti e che sanno il fatto loro, in cuor suo ha già scelto con chi continuare la conoscenza fuori dal programma di Maria De Filippi? Manca davvero molto poco per scoprirlo. Intanto Galiano, che per l’avversario in amore non ha mai avuto molta simpatia, ha svelato le emozioni contrastanti che sta vivendo nelle ultime ore e i pensieri che gli passano per la testa. Ma non solo, il corteggiatore, anche calciatore e rapper, ha parlato inoltre del suo rapporto non proprio idilliaco con Tina Cipollari.

Manuel Galiano pronto per la scelta finale di Giulia? “Sono in ansia””

“Sono in ansia. Alterno emozioni positive a emozioni negative”, svela Manuel Galiano al magazine di Uomini e Donne. Il corteggiatore savonese non ha potuto, infatti, non notare il feeling che c’è tra Giulia e Giulio e per questo si dice poco tranquillo: “Giulia è sempre più Vicina a Giulio ed è inutile omettere che tutto questo mi spaventi”. Ciò nonostante riesce a pensare positivo e ad un possibile futuro fuori insieme alla tronista: “Quando sono più sereno, invece, inizio a pensare a quello che proviamo quando siamo solo io e lei e l’idea di uscire insieme prende forma”. Manuel sembra comunque voler sperare bene, anche perché Giulia è enigmatica e tutto può succedere: “Giulia è molto scaltra ed estremamente brava a nascondere le sue emozioni, perciò, neppure ora che siamo alla fine, riesco davvero a capirla”, dichiara.

Uomini e Donne: Manuel Galiano potrebbe essere la scelta di Giulia Cavaglia? L’opinione del corteggiatore

Manuel sta pensando molto nelle ultime ore ed è infastidito dall’idea di dover vedere ancora insieme Giulio e Giulia: “Non mi piace vederli così vicini e temo di dover continuare a guardare, anche in questi ultimi giorni in cui entrambi trascorreremo più ore insieme a lei, cose che non riuscirò a mandare giù”, afferma con estrema sincerità. Ma lui crede di poter essere la scelta? Al riguardo sembra indeciso e un po? dubbioso: “Con onestà rispondo che non lo so. Per quello che credo lei abbia sentito con me, voglio essere positivo. D’altronde, non sono così sciocco da non vedere cosa succede dall’altra parte”.

Giulia influenzata dalle critiche di Tina Cipollari? Il pensiero di Manuel

Manuel Galiano che non sembra aver passato un periodo felice, nel suo percorso nel daiting show di Canale 5 ha avuto spesso anche dei diverbi con Tina Cipollari, che spesso e volentieri l’ha punzecchiato e attaccato. Le critiche dell’opinionista potrebbero influenzare la decisione di Giulia? Manuel ha espresso il suo pensiero anche su questo, affermando che secondo lui non può accadere perché anche Giulia è stata una corteggiatrice molto criticata, quindi conosce bene certe dinamiche. E sul rapporto con Tina, dichiara: “Il pensiero che ho su Tina non è positivo, perché non trovo mai simpatico quello che dice. Quando prende una posizione su una persona, è impossibile farle cambiare idea. Sarei bugiardo a dire che non mi dispiacciano le sue critiche. Spero che quantomeno, dopo le mie scuse, la situazione si sia appianata. Non sono lì per litigare con Tina”.