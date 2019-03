Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è successo tra Luigi e Irene dopo l’incontro con Valentina

Dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne che va in onda questo pomeriggio, 21 Marzo 2019, cosa è successo tra Irene e Luigi?La neo-coppia del Trono Classico ha avuto modo di parlare della propria quotidianità e di avere anche un confronto con la non scelta Valentina. Quest’ultima ha lanciato delle chiare accuse a Mastroianni, ma lui si è difeso così come ha difeso il suo fidanzamento con la Capuano. Detto ciò, i due giovanissimi, che al momento non si reputano ancora innamorati, hanno portato avanti la loro relazione e proprio nelle ultime ore si sono lasciati andare a delle dolcissime dichiarazioni. A quanto pare, le parole della Galli non hanno tolto serenità alla coppia.

Luigi e Irene stanno molto bene insieme e in questi giorni si sono lasciati andare a dalle particolarissime e dolcissime dediche d’amore. Sui profili Instagram di entrambi sono infatti apparsi dei posto molto espliciti. Mastroianni ha pubblicato una sua foto insieme alla Capuano, accompagnata poi da una speciale dichiarazione. “A me non importa quello che dicono di te. A me non importa quello che pensato di te. A me non importa quello che si aspettano da te. A me basta che tu continui a guardarmi così!” La risposta della ragazza non si è fatta assolutamente attendere. “Brividi, come faccio io senza di te? Unico!”

Uomini e Donne: Luigi e Irene al settimo cielo dopo la scelta

Anche Irene ovviamente si lascia andare spesso a delle dolci parole per il suo fidanzato. Da quando è avvenuta la scelta al castello, i due sembrano essersi divisi solo per pochissimo tempo. A quanto pare, cercano di trascorrere insieme più tempo possibile. In una delle sue ultimissime storie, dove appare abbracciata al suo fidanzato, l’ex corteggiatrice scrive: “Nella stessa direzione!”