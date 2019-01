Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi conosce Valentina: Irene torna ma va di nuovo via, scelta a rischio

Si mette male per Luigi Mastroianni. Il tronista siciliano di Uomini e Donne sembra si allontani sempre di più dalla scelta finale. Nella puntata del Trono Classico in onda questo pomeriggio, Venerdì 18 Gennaio 2019, il ragazzo annuncia che la sua scelta sarò tra una delle tre corteggiatrici rimaste, ovvero Giorgia, Irene e Sonia. In ogni caso, nella registrazione di ieri sono cambiate notevolmente le carte in tavola. A quanto pare, l’ex fidanzato di Sara Affi Fella ha le idee molto più confuse di quello che si poteva immaginare. Nel corso dell’ultimissima settimana, Luigi ha voluto conoscere una nuova ragazza in particolare, Valentina. Con lei ha trascorso ben sette ore insieme e a quanto pare sembra aver già fatto breccia nel cuore del tronista.

Di fronte alla decisione di Luigi di passare così tanto tempo con una nuova corteggiatrice, Irene, Giorgia e Sonia sono andate via. La prima si era già auto-eliminata nelle precedenti registrazioni, eppure ha deciso d tornare a causa del forte interesse che si trova a provare nei confronti di Mastroianni. In ogni caso, ora le cose sono completamente diverse. Le tre ragazze potrebbero decidere di non tornare mai più in studio, o almeno non per il tronista siciliano. Intanto, il diretto interessato ha dichiarato di non aver visto in nessuna il carattere che vorrebbe vedere nella sua futura fidanzata.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni va via senza scelta? Indizi

Per come si sono messe le cose, sembrerebbe proprio che Luigi possa lasciare Uomini e Donne senza scelta. Mastroianni si è ritrovato in una situazione non molto piacevole e rischia di lasciare il trono senza nessuna donna al suo fianco. Nonostante ciò, l’ultima arrivata pare abbia fatto già passi da gigante nei confronti del ragazzo. Staremo a vedere chi delle sue corteggiatrici deciderà di tornare in studio per lui.