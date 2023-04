Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta. Dopo circa sette mesi trascorsi negli studi di Uomini e Donne alla ricerca del ragazzo giusto, la tronista ha preso una decisione definitiva. Su chi è ricaduta la sua scelta? Su Alessio Campoli, il moro, oppure su Alessio Corvino, il rosso? La 26enne romana ha promesso amore a Corvino che le ha detto “sì” (risposta non del tutto scontata visto che il “rosso” mai si è sbilanciato durante il suo percorso circa la replica che avrebbe dato nel caso in cui fosse stato scelto). Ora si spera nel “vissero felici e contenti…” e che la coppia possa durare e non sciogliersi come neve al sole dopo pochi giorni di frequentazione lontana dalle telecamere televisive.

La scelta di Lavinia è stata ripresa lungo la registrazione effettuata l’1 aprile 2023. Ora non resta che attendere la puntata in onda su Canale Cinque in cui sarà trasmessa. Nulla da fare dunque per Alessio Campoli che il pubblico di Uomini e Donne conosce da tempo. Motivo? Presto detto: fu già la scelta di un’altra tronista, Angela Nasti. Peccato che dopo l’uscita da UeD, la relazione sentimentale tra i due giovanotti naufragò in tempi record (a onor del vero una vera e propria love story non ci fu mai), scatenando le proteste da parte del pubblico che invitò la redazione del programma di Maria De Filippi a operare scelte relative ai casting più oculate.

Uomini e Donne: Lavinia Mauro, stima sia per Alessio Corvino sia per Alessio Campoli. Le dichiarazioni prima della scelta

“Ho avuto la fortuna di fare un percorso con due ragazzi d’oro, con alti e bassi, ho una grande stima per entrambi”, aveva dichiarato la tronista poco prima di decidere di tuffarsi tra le braccia di Alessio “il rosso” che è indubbiamente il corteggiatore con il quale ha avuto più alti e bassi.

Nel corso del trono di Lavinia, su Corvino sono giunte alcune segnalazioni curiose. In particolare c’è chi ha sussurrato che il corteggiatore, mentre cercava di conquistare la Mauro, frequentava anche la sua ex. Su tali indiscrezioni è intervenuto il diretto interessato che ha smentito i rumors.