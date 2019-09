Uomini e Donne anticipazioni, Javier Martinez nuovo tronista? Tutto torna

Anticipazioni Uomini e Donne, Javier Martinez richiestissimo

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne hanno come protagonista proprio lui, il richiestissimo Javier Martinez, che ormai ha conquistato il cuore dei telespettatori dopo il corteggiamento a Ilaria Teolis durante Temptation Island. In molti si aspettavano che il pallavolista argentino sarebbe diventato tronista assieme a Giulio Raselli e invece al suo posto abbiamo trovato Alessandro Zarino che nel reality show dell’estate ha stregato la fidanzata Jessica Battistello, ora single dopo aver deciso di mettere un punto alla sua storia con Andrea Filomena.

Uomini e Donne anticipazioni, il like misterioso di Raffaella Mennoia

Come mai Javier non è stato scelto come tronista di Uomini e Donne? Difficile dirlo, anche se – come fa notare il Vicolo delle News – l’ultimo like messo da Raffaella Mennoia a un commento su Instagram in cui si chiedeva espressamente di mettere il bel Martinez sul trono la dice lunga. Molto lunga. Lunghissima. Anzi siamo proprio sicuri a questo punto che a meno che Javier non si fidanzi da qui fino a gennaio il prossimo tronista di Uomini e Donne sarà proprio lui. D’altronde non è scritto da nessuna parte che se non diventi subito tronista poi non potrai diventarlo mai più, no?

Javier Martinez nuovo tronista di Uomini e Donne: successo assicurato?

Continuiamo a dire che Javier sarebbe un ottimo protagonista della trasmissione, non solo per il suo aspetto fisico (in fin dei conti a Uomini e Donne ne sono passati e ne passeranno di belli…): Javier è anche un ragazzo umile, discreto ed educato; come se non bastasse sembra avere una storia tutta da raccontare al pubblico e alla sua futura lei. Perché rinunciarci insomma? Nel programma abbiamo visto passare tipi così improbabili che quasi veniva voglia di cambiare canale al sol vederli: se c’è stato spazio per loro non potrà che esserci spazio anche per Javier. Si è capito che ci piace, vero?