Uomini e Donne anticipazioni, Irene: “ecco cosa provo per Luigi”

Anticipazioni Uomini e Donne, Irene apre il suo cuore: i sentimenti per Luigi Mastroianni

Irene e Luigi continuano a discutere animatamente. Il tronista di Uomini e Donne pare non avere ancora le idee chiare. Nonostante ciò, nel corso dell’ultimissima registrazione ha annunciato di essere pronto alla scelta e di passare al week-end in villa con la Capuano e Valentina. Oggi, il magazine dedicato ai protagonisti del Trono Classico ed Over ha pubblicato una esclusivissima intervista rilasciata dalla giovanissime corteggiatrice. La ragazza ha aperto il suo cuore una volta per tutte, chiarendo quali sono i suoi sentimenti e dubbi nei confronti del dolce siciliano. Se all’inizio era convinta al cento per cento di lui, ora le cose sono leggermente cambiate.

Irene Capuano non è innamorata, ma sembra esserci molto vicina. Al magazine svela: “Sono sincera, non credo di essere innamorata perché quello arriva quando meno te lo aspetto e abbassi tutte le difese. Nonostante ciò, lo penso nella mia vita, lo immagina in mezzo alla mia famiglia. Nutro molta gelosia nei suoi riguardi e non posso fingere che anche questo non sia un sentimento con un significato ben preciso.” Nonostante queste grandi sicurezze sui suoi sentimenti, la giovane donna ha iniziato a nutrire alcuni dubbi nei confronti di Luigi. Per la Capuano, il ragazzo potrebbe non essere poi così pronto ad avviare una relazione stabile al fianco di una donna e forse non è neanche tanto consapevole di che tipo di persona vorrebbe al suo fianco.

Uomini e Donne: Irene e Luigi in crisi, la corteggiatrice spiega i suoi dubbi

Al momento, Irene e Luigi sembrano non andare più molto d’accordo. Lui continua ad essere molto confuso riguardo alla sua scelta finale e lei pare inizi a perdere un po’ la pazienza. Nonostante ciò, la ragazza dichiara alla rivista di Uomini e Donne che, al momento, si vedrebbe bene al fianco di Mastroianni anche al di fuori della trasmissione. E sulla sua rivale Valentina dice: “Ho molti dubbi sui suoi reali scopi all’interno della trasmissione, anche se l’ho osservata poco. Sicuramente vedrei meglio una come lei accanto a Luigi, rispetto a Giorgia.”