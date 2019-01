Anticipazioni Uomini e Donne: Gianni non si fida della scelta di Andrea, ultime dichiarazioni

I furbetti a Uomini e Donne sono sempre in agguato. Maria De Filippi, la redazione e gli opinionisti fanno ormai tanta fatica a capire di chi possano fidarsi realmente. Dopo l’affaire Sara Affi Fella, si ha sempre un po’ paura di ricevere una qualche fregatura dai tronisti e corteggiatori. Nel corso della registrazione della scelta di Andrea Cerioli, Gianni Sperti ha mostrato una certa perplessità. Lo storico volto del Trono Classico ed Over non è riuscito a comprendere a pieno il motivo per cui il giovane id Bologna abbia scelto senza attendere la puntata serale. Da quanto è stato riportato da chi era presente in studio, il collega e amico di Tina Cipollari ha esposto i suoi dubbi al diretto interessato e a tutto il pubblico in studio.

Per Gianni Sperti è quasi impossibile che Andrea abbia deciso di scegliere Arianna in così poco tempo e soprattutto all’improvviso. In ogni caso, Cerioli ha spiegato che la sua scelta già c’era e non avrebbe avuto senso continuare a portare avanti il suo percorso a Uomini e Donne. L’opinionista ed ex ballerino di Amici non si è tranquillizzato a pieno ma, allo stesso tempo, spera che il tempo possa dargli torto. In queste ultime ore, Spetti è tornati a parlare della scelta e di ciò che pensa sull’amore vero.

Uomini e Donne, Gianni Sperti: le ultime dichiarazioni sulla scelta di Andrea Cerioli

Gianni ha le idee sempre molto chiare e anche stavolta non sembra cambiare idea, anche se per il bene del programma spera di sbagliarsi. L’opinionista non riesce a capire come Andrea abbia deciso di lasciare il programma insieme ad Arianna e soprattutto così presto. Sul suo profilo Instagram riconosce però una cosa molto importante sull’amore. “Non puoi decidere chi, come e quando… L’amore ti travolge inevitabilmente!” Un suo follower ha chiesto come può non credere a Cerioli se è consapevole che l’amore arrivi all’improvviso e lui risponde: “Risponderò a tempo debito!”