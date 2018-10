Uomini e Donne anticipazioni: chi è il nuovo tronista dopo Mara? I probabili nomi

Anticipazioni Uomini e Donne: Mara ha abbandonato il Trono, chi è il nuovo tronista

Da quando Mara Fasone ha lasciato il Trono di Uomini e Donne sono in molti a domandarsi chi sarà il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. In molti auspicano un volto nuovo, del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo, ma i nomi più probabili sono altri. Secondo voci che circolano sul web sono diversi i probabili nuovi tronisti del Trono Classico e sono tutti volti già noti al pubblico di Canale 5. Di chi stiamo parlando? Secondo qualcuno potrebbe diventare il nuovo protagonista della trasmissione Nicolò Federico Ferrari, reduce da una doppia delusione sentimentale. Il giovane non è stato scelto da Nilufar Addati lo scorso maggio e a settembre ha ricevuto un altro due di picche dalla ragazza a Temptation Island Vip. Ma quello di Nicolò non è l’unico nome in pole position: si parla di Andrea Cerioli e Andrea Zenga.

Il primo è stato già tronista di Uomini e Donne nel 2014 ma dopo l’esperienza a Temptation Island Vip sono in molti a rivolerlo in quelle vesti. Il bolognese si è detto propenso a ritornare in tv ma è ancora da chiarire il suo rapporto con Alessandra Sgolastra. I due hanno cominciato a frequentarsi una volta lasciata la Sardegna: li rivedremo presto sul piccolo schermo? Del resto anche Andrea Zenga è in lizza per salire al Trono. Il figlio di Walter, dopo la delusione avuta con Alessandra, è alla ricerca del grande amore e la corte di Maria De Filippi è sicuramente il posto più indicato.

Nuovi tronisti Uomini e Donne: in lizza i volti di Temptation Island

Ma per il posto da tronista si fanno pure i nomi di alcuni ex di Temptation Island. Quali? Francesco Chiofalo (Lenticchio), Gianpaolo Quarta, Martina Sebastiani, Lara Zorzetto. Chi la spunterà?