Uomini e Donne anticipazioni: Andrea torna e lascia Teresa senza fiato

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa ha eliminato Andrea e lui torna: sarà la scelta?

Le ultimissime anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne ci hanno regalato davvero delle succulenti curiosità. A fine Dicembre, Teresa ha deciso di eliminare Andrea perché piena di dubbi nei suoi confronti. La puntata dell’inaspettata eliminazione va in onda questo pomeriggio, 10 Gennaio 2018. In ogni caso, i fan del corteggiatore non hanno nulla di cui preoccuparsi. Il ragazzo torna in studio prima del previsto. Dalle registrazioni successive abbiamo scoperto che Dal Corso ha lasciato senza fiato la tronista di Napoli, regalandole momenti di grande emozione senza le telecamere di Maria De Filippi.

Andrea ha inviato a casa di Teresa dei mazzi di rose rosse accompagnati da alcuni bigliettini dallo speciale significato. Solo nell’ultimo bouquet il corteggiatore ha rivelato la sua identità. Successivamente, il giovane è tornato in studio e ha ammesso di essere rimasto molto deluso dall’eliminazione della Langella. Lei lo ha ovviamente riaccolto a braccia aperte. Subito dopo questo sconfortevole evento, i due hanno trascorso dell’altro tempo insieme, anche se il bacio non è arrivato. La tronista ha dichiarato di non aver baciato Dal Corso per rispetto di Antonio Moriconi. A quanto pare, la scelta della napoletana si avvicina sempre di più e ci pare quasi ovvio che ricadrà proprio su uno tra Andrea e il giovane di Frosinone.

Uomini e Donne, la scelta di Teresa: Andrea o Antonio? Gli indizi

Teresa ha ancora molti dubbi sia su Antonio che su Andrea. Sul primo ha una buonissima opinione, anche se spesso lo vede ancora troppo bambino. Sull’altra ha dei dubbi riguardo il suo reale interesse, anche se ha ammesso nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne di desiderarlo. Di fronte a tale dichiarazione, pare quasi ovvio iniziare a pensare alla possibilità che la Langela scelga proprio Dal Corso.