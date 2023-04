By

Tutto quel che è accaduto nel corso del Trono Classico e Over durante la registrazione di domenica 16 aprile 2023

Lungo il pomeriggio di domenica 16 aprile 2023 c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come da prassi, ciò che è stato ripreso nelle scorse ore sarà mandato in video nei prossimo giorni su Canale Cinque. Quel che è accaduto è stato riportato in anticipo da Isa e Chia, grazie a una “talpa” presente nel corso della registrazione.

Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne del 16 aprile 2023

Per quel che riguarda le vicende del Trono Classico, si è ricominciato da quel che è stato registrato sabato, vale a dire dalle dinamiche che vedono protagonista Nicole:

A inizio registrazione Nicole Santinelli ha spiegato che avrebbe voluto portare in esterna Carlo Alberto Mancini . Poi però ha fatto marcia indietro in quanto ha riferito che, dopo la puntata di sabato, ha domandato alla redazione del programma se lui avesse chiesto di lei. Avendo avuto risposta negativa, ha scelto di non fare l’esterna. Amen!

. Poi però ha fatto marcia indietro in quanto ha riferito che, dopo la di sabato, ha domandato alla redazione del programma se lui avesse chiesto di lei. Avendo avuto risposta negativa, ha scelto di non fare l’esterna. Amen! Luca Daffrè ha eliminato Carmen, la corteggiatrice che lui considerava ‘troppo donna’. Per lui è giunta una nuova ragazza di nome Camilla. Il tronista già sa chi è grazie a Instagram .

ha eliminato Carmen, la corteggiatrice che lui considerava ‘troppo donna’. Per lui è giunta una nuova ragazza di nome Camilla. Il tronista già sa chi è grazie a . Spazio quindi all’esterna di Luca e Alice: tutto molto dolce e carino con lui che tenta di baciarla ma lei dice di no, anche se poi spiega che le sarebbe piaciuto: “Avrei avuto voglia ma preferisco fare le cose piano piano”. Dalla serie, chi va piano va lontano!

Anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne del 16 aprile 2023

Non poco movimento anche per quel che riguarda il Trono Over