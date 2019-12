Uomini e Donne, Anna vuota il sacco: racconti e confessioni piccanti su Samuel

Anna Tedesco e Samuel Baiocchi, a Uomini e Donne battuta d’arresto

Era già finita da un po’ ma con la puntata di oggi si può dire che tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi la frequentazione sia definitivamente naufragata. All’inizio lui l’ha accusata di esser fredda e ha avuto anche l’appoggio di Gianni Sperti: “Io di te – queste le sue parole – penso che non sei libera sentimentalmente… Non voglio con questo – ha poi aggiunto – invogliare una donna a far qualcos’altro”. Da parte sua Anna ha spiegato che la sua freddezza con Samuel è dipesa dal alcuni suoi comportamenti: “Tu -queste le parole della donna – non puoi parlare con una donna chiedendomi delle cose intime personali… cosa ti piace… cosa non ti piace…”. “Sei scandalosa!”, ha risposto di tutto punto Baiocchi.

Uomini e Donne, le accuse di Anna a Samuel: domande piccantissime

“Ma con uno come te – queste solo alcune delle altre dichiarazioni di Anna – come faccio ad essere calda… Ma pure in macchina volevi fare qualcosa di diverso… Tu – ha poi aggiunto la Dama del Trono Over – sei veramente maiale”. Stando alle parole della Tedesco insomma Samuel si sarebbe spinto troppo oltre e avrebbe parlato troppo di argomenti non adatti a una prima conoscenza.

Samuel si difende da Anna: la risposta alle accuse, lite infuocata

Samuel da parte sua ha spiegato che in un rapporto cerca anche la fisicità ma che comunque è a Uomini e Donne anche per altro, e che se avesse voluto solo determinate cose non avrebbe avuto bisogno di Anna. Non sappiamo se questa storia finirà qui, cioè se i due torneranno a discutere; ci sembra certo però che l’ultimo post della Tedesco su Instagram sembra riferirsi proprio a lui: