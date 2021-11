Uomini e Donne: Angela Nasti tradita da Bonifazi? Il gossip bomba

Angela Nasti e Kevin Bonifazi non stanno più insieme. Ad annunciare l’addio l’ex tronista di Uomini e Donne, sorella minore della più famosa Chiara, che ha invitato i suoi follower a non parlare più del difensore del Bologna. La 22enne non ha svelato i motivi della rottura ma ha lasciato intendere che sia avvenuta in maniera poco pacifica. Nessun commento, invece, da parte dello sportivo.

Ora a mettere pepe alla vicenda ci ha pensato Novella 2000, che ha riportato un gossip bomba. Secondo quanto scrive il settimanale diretto da Roberto Alessi, Angela Nasti e Bonifazi si sarebbero allontanati a causa di un tradimento. Un tradimento avvenuto mentre i due stavano costruendo il loro nido d’amore. Qualche settimana fa, infatti, la modella e influencer napoletana aveva condiviso su Instagram l’eccitazione dell’arredare la nuova casa.

Per amore Angela Nasti stava lasciando Napoli, dove è nata e cresciuta, e si stava trasferendo a Bologna, dove Kevin Bonifazi vive per motivi calcistici. Poco dopo, però, la situazione è precipitata. E secondo i gossip a rovinare questa bella storia d’amore sarebbe stato proprio il difensore, che avrebbe mancato di rispetto alla sua fidanzata. Al momento non ci sono però conferme: sarà vero?

Di sicuro la relazione tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi non è stata tutta rose e fiori. Già una volta i due si erano mollati per poi regalare una seconda chance al loro rapporto. Ora il legame sembra spezzato definitivamente, con l’ex protagonista di Uomini e Donne pronta a mettere un punto conclusivo.

Tra Angela e Kevin tutto è iniziato dopo la fine di Uomini e Donne, dove la Nasti ha scelto il corteggiatore Alessio Campoli. Una liaison mai decollata nella vita di tutti i giorni e complice una vacanza a Ibiza la Nasti è finita tra le braccia di Bonifazi.

Al contrario sembra procedere a gonfie vele tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. Anche in questo caso galeotto è stato un viaggio alle Baleari ed alcuni amici in comune. Chiara ha scelto di vivere questa nuova fase della sua vita nella massima riservatezza dopo la chiacchierata storia con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo.