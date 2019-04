Uomini e Donne: Angela delusa da Fabrizio e prime parole sulla scelta

Uomini e Donne, Angela Nasti si svela: Fabrizio delude e dubbi sulla scelta

A Uomini e Donne magazine la bellissima Angela Nasti ha parlato del suo percorso e della sua (quasi) vicinissima scelta. La bella di Napoli sta portando avanti la conoscenza con tre persone completamente diverse l’una dall’altra. In ogni caso, chi per uno motivo e chi per un altro, tutti hanno catturato l’attenzione della tronista. Ciò nonostante, però, nel corso dell’intervista la diretta interessata ha svelato di avere moltissimi dubbi e di non avere ancora una precisa preferenza su uno tra Fabrizio, Alessio e Luca. Ciò che è accaduto durante le ultime puntate l’ha anche un po’ abbattuta, rendendola più pensierosa del solito.

Angela ha rivelato che non essere stata difesa e non aver ricevuto alcuna parola di conforto da parte dei suoi corteggiatori dopo la lite con Giulia l’ha fatta pensare davvero molto. Tra tutti i ragazzi, quella che l’ha delusa di più è proprio Fabrizio. Baldassare è il corteggiatore più grande di età e per questo la tronista si aspettava da lui un qualunque gesto che potesse tirarle su il morale. Seppur sia stato il suo preferito per diverso tempo, ad oggi le cose potrebbero stare a prendere una piega un po’ diversa. In ogni caso, la Nasti non è convinta al cento per cento neanche su Luca e Alessio.

Angela Nasti e la lite con Giulia a Uomini e Donne: ultime dichiarazioni

Riguardo alle continue liti in studio con Giulia, Angela ribadisce di non essere mai voluta passare per la più bella. La tronista di Napoli dichiara al magazine di Uomini e Donne: “Giulia mi ha dato della superficiale e della materialista, mentre io non mi sono mai permessa di infangare la sua persona. È lei la superficiale tra le due se si comporta così.”