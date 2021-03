Angela Caloisi di Uomini e Donne ha risposto in queste ore alle domande dei fan. Si è dedicata alle loro curiosità attivando la funzione “Domande” su Instagram e a sorpresa è arrivato il racconto su Gigi Hadid. Angela, scelta di Paolo Crivellin e fidanzatissimi da quel giorno, ha rivelato di aver incontrato a sorpresa e del tutto inaspettatamente la modella. Un incontro curioso e bizzarro, di quelli che diventano aneddoti da raccontare agli amici e non solo. Infatti è proprio questo che ha fatto Angela, suscitando subito la curiosità dei suoi follower che le hanno chiesto di raccontare tutto nei minimi dettagli.

La rivelazione è arrivata su una domanda sul lavoro: qualcuno le ha chiesto quale è stata la soddisfazione più grande in ambito lavorativo. Lei, anche un po’ con ironia, ha risposto che è stata andare in bagno con Gigi Hadid! Dopo questa prima rivelazione in tanti si sono incuriositi e hanno chiesto ad Angela di raccontare tutto. Così lei poco dopo in una seconda storia ha svelato come è successo. “Ok ve lo racconto, non è come state pensando”, ha scritto subito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Evidentemente le sue fan hanno subito iniziato a fare ipotesi su come sia successo, ma nessuna di loro ha indovinato quindi lei ha spiegato tutto. L’incontro è avvenuto per puro caso: sono entrate insieme in bagno e lei si è mostrata subito molto dolce. Angela ha dato la precedenza a Gigi Hadid per andare in bagno perché aveva i minuti contati e durante le sfilate si va di fretta, si sa. Questo è stato l’incontro tra Angela Caloisi e Gigi Hadid, ma non è mica finita qui. No, perché le due si sono ritrovate in bagno come due amiche di sempre.

Non è un mistero il fatto che spesso le donne vadano in due in bagno, anzi quasi sempre. Uno dei motivi per il quale succede è avere qualcuno che tiene la porta nel caso in cui non si dovesse chiudere a chiave. Proprio quello che è successo ad Angela Caloisi e Gigi Hadid:

“La sua porta non si chiudeva e gliel’ho tenuta come l’amica che ti accompagna a fare pipì nel locale e nel frattempo sentivo la sua pipì. Fine”

Trattandosi di Gigi Hadid, è di sicuro un aneddoto da custodire gelosamente e da raccontare, per quanto curioso e bizzarro.