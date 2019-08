Uomini e Donne, Andrea Zelletta sta usando Natalia? Pesanti accuse, lei reagisce così

Andrea e Natalia, piovono critiche sull’ex tronista: le news dopo Uomini e Donne

Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne stanno insieme e sono molto felici. Sono l’unica coppia nata a maggio che resiste ancora oggi, visto che sia Angela Nasti sia Giulia Cavaglià si sono lasciate con le rispettive scelte, Alessio e Manuel. Tra Andrea e Natalia tutto procede per il meglio, eppure a distanza di quasi due mesi dalla scelta c’è ancora chi non crede in loro. O meglio, qualcuno ha dubbi sulla sincerità di Andrea Zelletta. Non stiamo parlando di persone a loro vicine, fortunatamente, ma di una fan che ha manifestato le sue perplessità a Natalia lasciando dei commenti sotto la sua ultima foto su Instagram.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta prende in giro Natalia? Lei non ci sta e lo difende

La fan in questione ha affermato di vedere una Natalia più solare quando è sola e nella sua città. Poi ha aggiunto che Andrea la renderebbe più cupa e che la terrebbe in sordina per evitare che lei emerga più di lui. E ancora: “Non hai bisogno di un piccolo uomo… Non ti ha mai rispettato fin da Uomini e Donne […] per emergere ha scelto te. Apri gli occhi […] non ti fare sfruttare mandalo a quel paese che non vale niente”. La risposta di Natalia non è mancata, infatti l’ex corteggiatrice ha subito difeso il suo fidanzato e la loro storia d’amore. Ecco cosa ha scritto lei: “Io sono felice della mia vita, sono circondata da persone che mi amano e uno tra queste è il mio ragazzo. Lui crede in me, mi ama per ciò che sono e mi sprona per realizzare i miei sogni. Mi avete conosciuto per sei mesi e sono una ragazza che non si fa mettere i piedi in testa e non dipendo da nessuno”.

Andrea Zelletta sotto attacco: “Il tempo mi darà ragione”

Natalia ha proseguito ancora: “Andrea mi ha scelto perché mi ama e io so che è così… Non starei mai con una persona che non prova quello che provo io”. La fidanzata di Zelletta ha copiato e incollato il commento anche dove l’altra persona ha insistito nel dire che Andrea la starebbe prendendo in giro. Questa persona infatti sembra piuttosto sicura di ciò che dice: “Fidati, promette ma non ne mantiene una. Il tempo mi darà ragione. Sai anche con la sua ex fidanzata modella ha fatto tutto ciò che sta facendo con te anzi è andato anche oltre e poi l’ha spedita come un pacco postale”. Sembrerebbe una vera e propria segnalazione, ma ovviamente Natalia si fida più di ciò che vive con Andrea che delle parole di un utente su Instagram.