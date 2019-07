Uomini e Donne Andrea Zelletta attaccato. Sfogo “Le parole fanno male”

Uomini e Donne, Andrea Zelletta attaccato. Lo sfogo “Le parole fanno male”. L’ex tronista difende anche Natalia Paragoni

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni proseguono la loro avventura d’amore dopo Uomini e Donne. Una notizia di questi tempi, visto che gli altri troni della scorsa stagione si stanno sciogliendo come neve al sole, con tanto di polemiche al seguito. Eppure, nonostante la love story stia procedendo spedita, alcuni fan continuano ad attaccare l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, arrivando addirittura a insultarli. Zelletta, stufo di tale situazione, poco fa ha pubblicato tra le sue Instagram Stories gli insulti ricevuti in posta privata, sfogandosi e sottolineando come le parole possano pesare come macigni se non misurate saggiamente.

“Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico, le parole fanno male. Ricordatevelo. Anche dette da persone sconosciute” ha dichiarato Andrea dopo aver postato dei messaggi privati recapitatigli da alcuni follower che gli hanno scritto che è una persona di mer… Qualcuno ha pure insultato Natalia per una presunta bruttezza della ragazza (i gusti sono gusti, ma verrebbe da pensare che qualcuno ha davvero bisogno di oculisti molto, ma molto bravi). Da qui la presa di posizione di Zelletta, del tutto giustificata e motivata.

Uomini e Donne, Andrea e Natalia, amore a gonfie vele: “Non siamo alla ricerca di una prova del nove”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, negli scorsi giorni, sono finiti nel totonomi della prossima edizione di Temptation Island Vip. Sul gossip sono intervenuti in prima persona, dicendo, come già fatto in precedenza, di non essere disponibili a prendere parte al reality delle tentazioni. “In questo momento stiamo vivendo una storia incredibile”, ha detto Zelletta a Uomini e Donne Magazine, “Perciò non siamo alla ricerca di una prova del nove. Sarebbe bello tornare in famiglia perché ci manca tutto lo staff, ma non sarebbe il posto giusto per noi”. Le ha fatto ecco Natalia: “Non abbiamo dubbi sul nostro amore, anzi ogni giorno arrivano nuove conferme, quindi non avremmo la spinta necessaria per metterci in discussione.”