Uomini e Donne, Andrea Zelletta vuole ringraziare la Madonna per avergli donato l’amore della sua Natalia

Andrea Zelletta non ha avuto un passato facile specialmente a causa della sua carriera da calciatore, alla quale teneva davvero tanto, che si è spezzata a causa di una serie di infortuni. Il giovane ex tronista però adesso sta vivendo un momento davvero felice. Grazie al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, Andrea ha trovato l’amore e la felicità. Perché lì, in quel famosissimo studio televisivo tanto amato dagli italiani, ha trovato la sua Natalia Paragoni con la quale ha iniziato una travolgente storia d’amore. I due sono davvero felici e la loro è una delle coppie sicuramente più amate dal pubblico. A Dipiù Tv, il modello ha confessato di essere convinto che, lassù, qualcuno lo stia proteggendo. Il Zelletta è convinto fermamente che la Madonna di Fatima l’ha aiutato ad incontrare Natalia e per questo vorrebbe renderle grazie. Molto presto infatti Andrea e la sua fidanzata raggiungeranno il santuario in Portogallo proprio perché vogliono ringraziare la Madonna per questo meraviglioso anno che ha regalato ad entrambi.

Andrea Zelletta, devoto alla Madonna di Fatima: “Porterò Natalia in Portogallo”

La storia della Madonna di Fatima è a dir poco meravigliosa. Si racconta infatti che nel 1917, la Signora apparve in Portogallo, dove ora sorge un bellissimo santuario a lei dedicato, a tre piccoli pastorelli. Ed è proprio lì, in quel luogo, che Andrea e Natalia si recheranno il prima possibile. “Non sono mai stato al santuario vero e proprio” – ha confessato l’ex tronista – “e con Natalia mi sono ripromesso che faremo al più presto un viaggio in quelle zone. Anche Natalia è credente, e poi è attratta da questi luoghi che hanno implicazioni spirituali ma anche storiche. Tuttavia concorda con me nel dire che questo anno è meraviglioso e dobbiamo dire ‘grazie'”. Se Andrea Zelletta è così devoto alla Madonna di Fatima è grazie ad un suo zio monaco benedettino, fratello di sua nonna. Inoltre, proprio vicino a Taranto c’è proprio una chiesta dedicata a Nostra Signora.

Andrea e Natalia: “Di progetti ne abbiamo tanti, ma io vorrei diventare attore”

Infine, sempre a Dipiù Tv, Andrea ha parlato dei progetti che ha con Natalia. Secondo il modello ne sarebbero tanti anche se entrambi ora lavorano come modelli e vivono già insieme a Milano. Andrea vorrebbe studiare per diventare attore, mentre per ora Natalia Paragoni fa l’influencer. La ragazza, infatti, gestisce sui social una pagina dove dona alle sue follower consigli di bellezza visto che in passato ha fatto l’estetista e dunque sa benissimo di cosa parla.