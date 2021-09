Uomini e Donne, Andrea Nicole tronista: “Così sono diventata donna”

Partirà lunedì 13 settembre 2021 la nuova edizione di Uomini e Donne. Tra i tronisti c’è una donna nata uomo: Andrea Nicole. Una svolta importante per il programma di Maria De Filippi dopo aver sperimentato qualche anno fa il Trono Gay. La moglie di Maurizio Costanzo ha scelto come nuova protagonista Andrea Nicole, commessa 29enne in cerca del grande amore.

Sin da quando era un bambino molto piccolo Andrea non si è mai sentito a suo agio nei panni di un maschietto e così a 18 anni ha cominciato un percorso di trasformazione durato tre anni che l’ha portato a diventare Andrea Nicole, la donna che è oggi.

Proprio per questo motivo la nuova tronista ha subito chiarito che è sbagliato definirla un transgender visto che il suo percorso di transizione è concluso da anni e oggi è una donna a tutti gli effetti.

Le confidenze della nuova tronista Andrea Nicole

Andrea Nicole quando ha capito che non si sentiva a suo agio nel corpo maschile? Al settimanale Nuovo Tv ha così risposto:

“L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”

All’età di 15 anni Andrea Nicole ha deciso di parlarne con i suoi genitori che, almeno inizialmente, non hanno reagito nel migliore dei modi e non hanno nascosto dubbi e paure. A diciotto anni è però iniziato il periodo di transizione durato fino ai 21 anni. “Mi hanno visto cambiare cambiare e ritrovare la serenità. La mia felicità ha vinto ogni loro paura”, ha precisato la nuova tronista.

Perché Andrea Nicole partecipa a Uomini e Donne

Andrea Nicole è single da tre anni. Da qui la voglia di mettersi in gioco in un contesto particolare come quello di Uomini e Donne, dove spera di trovare il grande amore. La nuova tronista ha spiegato di non avere canoni estetici precisi perché si è sempre innamorata della testa di un uomo.

Andrea Nicole cerca una persona attenta e protettiva. In più spera di conquistare il pubblico con il suo carattere e la sua determinazione, al di là della sua storia sicuramente fuori dal comune. Nicole ha poi ricordato il primo incontro con Maria De Filippi: la presentatrice Mediaset l’ha subito messa a suo agio.