Uomini e Donne, Andrea Melchiorre torna single: è finita con Olga

È finita la storia d’amore tra Andrea Melchiorre e Olga Kosenko. A dare l’annuncio l’ex corteggiatore di Valentina Dallari a Uomini e Donne. Il web influencer ha così confermato i gossip dell’ultimo periodo: per settimane si è parlato della fine della liaison con la modella di origini russe. Ora, stanco dei pettegolezzi, è stato lo stesso 29enne a chiarire la faccenda, ammettendo di essere tornato di nuovo single. Andrea è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma ha deciso di rompere il silenzio per rispetto dei follower che lo seguono su Instagram quotidianamente. Melchiorre ha confidato che la storia d’amore con Olga è finita da mesi, più precisamente da marzo e quindi prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. L’ex tentatore di Temptation Island ha preferito non svelare i dettagli di questa rottura che tanto ha sorpreso i fan. Sul suo account Instagram Olga ha rivelato che i rapporti con Andrea sono rimasti ottimi e da parte di entrambi c’è stima reciproca.

Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Olga Kosenko si sono lasciati

“Le relazioni iniziano e finiscono. Tutto qui, ognuno va avanti con la sua vita”, ha dichiarato Andrea Melchiorre su Instagram. La storia d’amore con Olga Kosenko è durata a malapena due anni: il primo incontro è avvenuto nel 2018, grazie ad amici in comune. Melchiorre si è sempre dichiarato molto innamorato dell’ex fidanzata, tanto da parlare di matrimonio e figli. Ma, evidentemente, qualcosa è andato storto…Prima dell’incontro con Olga Melchiorre ha avuto una breve liaison con Valentina Dallari, conosciuta proprio a Uomini e Donne, e ha poi vissuto due flirt con altre due ex corteggiatrici del programma di Maria De Filippi: Giulia Latini e Martina Luchena.

Cosa fa oggi Andrea Melchiorre, ex di Uomini e Donne e Temptation Island

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Andrea Melchiorre ha partecipato a Temptation Island 2017, dove è stato il tentatore di Sara Affi Fella. Archiviata quell’avventura televisiva si è dedicato ai social network e al mondo della moda. Di recente è stato scelto insieme a Mattia Marciano, altro ex tronista del Trono Classico, per promuovere alcune strutture turistiche della Costiera Amalfitana.