Uomini e Donne, Andrea Melchiorre: la nuova fidanzata e il rapporto con la ex

Uomini e Donne, Andrea Melchiorre: la nuova fidanzata Olga Kose e il rapporto con Valentina Dallari e MArtina Luchena

Andrea Melchiorre, dopo la storia con Valentina Dallari nata a Uomini e Donne nel 2015, non ha più ufficializzato nessuna relazione. L’ex corteggiatore, però, cinque mesi fa è uscito allo scoperto, confessando di provare delle emozioni molto forti per Olga Kose, la sua nuova fidanzata. La ragazza ha ventisette anni e origini russe, ma già da bambina si è trasferita in Italia. Da piccola lavorava come modella, poi si è laureata in Lingue e oggi dirige il reparto gioielli di una casa di moda. Si tratta di una ragazza posata, bella, intelligente ed elegante. Andrea e Olga si sono conosciuti all’addio al nubilato di un’amica in comune lo scorso agosto. I due si sono frequentati per un mese, ma poi per motivi lavorativi si sono persi, per ritrovarsi alcuni mesi fa, per caso, in aeroporto. Andre ritiene questa storia molto importante e sta facendo di tutto per far combaciare le loro vite frenetiche, fatte di mille viaggi.

Nel 2015 Melchiorre ha avuto una storia con Valentina Dallari. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, lei nelle vesti di tronista e lui nel ruolo di corteggiatore: sono usciti insieme dal programma ma la loro storia è stata breve a causa di incompatibilità di carattere. Età e distanza non li hanno aiutati: Andrea ha dichiarato che forse erano troppo piccoli e incoscienti per gestire il rapporto e sono stati stravolti dall’onda mediatica. “Ho saputo che è stata male, ma non me la sono sentita di scriverle” ha confessato l’influencer, riferendosi all’entrata in clinica della Dallari. Inoltre, ha parlato del rapporto con Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Andrea e Martina non sono mai stati fidanzati, i due sono solo usciti un paio di volte, come ha confessato anche la diretta interessata.

Andrea Melchiorre di Uomini e Donne: i progetti per l’estate

L’estate di Andrea sarà all’insegna del relax. Il romano raggiungerà Olga a Porto Cervo, dove lavora, e poi resterà in Sardegna con i suoi amici di sempre. Le vacanze nell’isola sono un must per Melchiorre ormai da dodici anni.