Uomini e Donne, Andrea Melchiorre in ospedale: “Ho subito un’operazione”

Uomini e Donne: Andrea Melchiorre informa i fan di essere stato operato, mentre è sotto effetto dell’anestesia

Andrea Melchiorre di Uomini e Donne è stato operato questa mattina. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari ha deciso di informare i suoi fan attraverso le Storie su Instagram. Ancora sotto effetto dell’anestesia, Andrea ha preso il cellulare e ha rivelato di aver subito un’operazione. Non sappiamo di preciso di cosa si sia operato il Melchiorre, ma quest’ultimo ha affermato che è stata una cosa molto veloce. “Una piccola operazioncina”, l’ha definita l’ex corteggiatore. Andrea ci ha tenuto a precisare di non essere sotto effetto dell’alcol, bensì dell’anestesia. Non sa neanche lui come ha fatto a tenere il cellulare in mano per fare questi video. Al momento non ci sono ulteriori dettagli circa la sua permanenza in ospedale. Sicuramente non si tratta di nulla di grave. Infatti, è lo stesso Andrea a rivelare di stare bene, a parte gli effetti dell’anestesia. I fan ora vogliono sapere che tipo di operazione ha subito questa mattina. Sicuramente il Melchiorre più tardi rivelerà ulteriori dettagli al riguardo.

“Mi hanno fatto l’anestesia. Stiamo per affrontare una piccola operazioncina. Ah mi hanno fatto una piccola operazioncina.” Andrea è apparso abbastanza confuso durante i video, a causa dell’anestesia che gli hanno effettuato per poter svolgere al meglio l’operazione. Un piccolo intervento, di cui ancora non si conoscono i dettagli. Sappiamo solo che attualmente, l’ex corteggiatore si trova in ospedale ricoverato. “Dai sono spiritose queste Storie, sono confuso non sono ubriaco”, ci ha tenuto a precisare Andrea con un lieve sorriso. “Sto tutto strano, quasi quasi mi faccio fare un altro giro di sto coso”. Sappiamo bene che l’anestesia provoca appunto momenti di forte confusione.

Uomini e Donne, Andrea Melchiorre in ospedale: un intervento veloce per l’ex corteggiatore

“È stato veloce”, ha specificato Andrea parlando dell’operazione subita questa mattina. Qualche ora fa aveva condiviso una Storia su Instagram mentre si trovava in auto insieme alla mamma. Probabilmente si stava dirigendo proprio in ospedale. Nel frattempo, pare proprio che finalmente Andrea sia riuscito a trovare l’amore, a rivelarlo è stato lui stesso attraverso un commento social.