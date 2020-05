Uomini e Donne, Andrea e Arianna: passo indietro sulla convivenza?

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non convivono? La rivelazione dell’ex tronista potrebbe essere ironica

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione di Uomini e Donne hanno fatto un passo indietro nella loro relazione? Fino a un anno fa si parlava di convivenza, oggi la situazione è cambiata? Secondo quanto dichiara lo stesso ex tronista, al momento non convivono. Ma attenzione, il Cerioli potrebbe aver utilizzato la sua classica ironia! Lo scorso anno, proprio Andrea rivelava di essere pronto ad andare a convivere con Arianna. Lo scorso mese di novembre, la coppia rivelava che avrebbe iniziato la convivenza nella loro nuova casa a Bologna a gennaio 2020. Sono diversi i momenti della giornata in cui Andrea e Arianna compaiono insieme. Proprio per tale motivo, è ormai scontato per i fan che i due stiano convivendo, o almeno per la maggior parte dei telespettatori. Ed ecco che oggi il Cerioli afferma a tutti che in realtà lui è Arianna non convivono. La Cirrincione abita a Bologna, in una casetta poco distante da quella di Andrea? Potrebbe trattarsi di una risposta ironica quella dell’ex tronista!

Il Cerioli rivela questo dettaglio sulla convivenza rispondendo alle domande dei fan sulle Stories di Instagram. “No, Ari ha preso una casina vicino a me. Abitiamo a 100 metri, sta qui il pomeriggio e poi torna a casa sua”, dichiara Andrea in queste ultime ore. L’ex tronista, infine, conclude: “Meglio non esagerare”. Ma attenzione, come hanno già compreso in molti, Andrea potrebbe aver ironizzato di fronte alla domanda del fan sulla loro convivenza. Il motivo? Probabilmente per il Cerioli è ormai chiaro a tutti che lui e Arianna stiano convivendo ormai da diversi mesi nella nuova casa.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli ricorda la sua esperienza come concorrente del Grande Fratello 13

E mentre risponde alle domande riguardanti la sua relazione con Arianna, Andrea pensa bene di tener compagnia ai fan con altri quesiti. L’ex tronista torna in queste ore anche a parlare della sua passata esperienza al Grande Fratello. Prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, Andrea ha affrontato l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il Cerioli ricorda di aver accompagnato un amico ai provini e proprio qui sarebbe stato notato dalla redazione, tanto che poi è entrato nel cast. Oggi Andrea confessa di avere un bel ricordo di questa esperienza.