Uomini e Donne, Andrea e Arianna insieme: il primo sfogo di Federica

Uomini e Donne, Federica Spano parla della scelta di Andrea Cerioli: lo sfogo

Federica Spano ha rivelato al magazine di Uomini e Donne ciò che pensa del percorso vissuto all’interno dello studio di Maria De Filippi. L’ormai ex corteggiatrice ha ammesso che per lei non è stata assolutamente una sorpresa del tutto inaspettata quella della scelta di Andrea Cerioli. Alle pagine della rivista dedicata al Trono Classico ed Over, la Spano ha rivelato che già da diversi giorni aveva delle strane sensazioni nei confronti del bel bolognese e della sua rivale, nonché Arianna Cirrincione. Nonostante la scelta non sia ricaduta su di lei, la giovane donna non è pentita di ciò che ha fatto.

Federica Spano ad oggi dichiara: “Penso di aver fatto tutto quello che potevo. Sono contenta del mio percorso e, leggendo tutti i messaggi che mi stanno arrivando, che qualcuno mi abbia capita. So quanto valgo e la persona che sono nonostante i miei 24 anni. E non credo di peccare di presunzione nel dire che sono convinta che sia difficile trovare una ragazza come me.” Insomma, anche al di fuori dello studio del Trono Classico, la non scelta di Andrea continua a mostrare di essere una persona molto sicura di sé. “Oggi mi sento di dire che forse non ho perso niente e adesso mi auguro di trovare la persona giusta per me.Lui avrà tempo di capire se ha preso la decisione migliore per se stesso.”

Uomini e Donne, Federica Spano e i social: news dopo la scelta di Andrea Cerioli

Dopo la scelta di Andrea Cerioli, Federica Spano ha reso pubblico il proprio profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato di aver preso una decisione simile per poter continuare a condividere alcuni suoi momenti privati con le persone che l’hanno sostenuta durante tutto il corso del trono.