Uomini e Donne e Amici: Maria svela perché sono nati i suoi programmi

Maria De Filippi racconta l’idea che sta dietro Uomini e Donne e Amici: confessioni sui suoi programmi più famosi

Tra i programmi di maggiore successo condotti da Maria De Filippi un posto sul podio si sono conquistati sicuramente Uomini e Donne e Amici. Stasera, durante A raccontare comincia tu, la moglie di Costanzo ha raccontato anche come sono nati i due show, svelando dei retroscena inediti sui suoi esordi in tv. Maria, a giudicare dal successo avuto, ha fatto bene a seguire il suo sesto senso e a buttarsi in questi due progetti. Alla fine, col passare degli anni, le trasmissioni si sono evolute in dei format apprezzatissimi dal pubblico, tanto da essere esportati all’estero e copiati in diverse parti del mondo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi svela: nasce come esperimento sociale

Maria De Filippi quando ha pensato a Uomini e Donne per la prima volta aveva in mente un vero e proprio esperimento sociale. Quante donne avrebbero chiamato la trasmissione se lei avesse messo sul trono un uomo facoltoso (con tanto di anello di fidanzamento in palio) ma sconosciuto dal pubblico del piccolo schermo? Questa una delle prime domande che la conduttrice si fece. Rimase stupita dal numero di persone che si proposero per partecipare al programma. Visto il riscontro positivo, dunque, decise di continuare, puntando poi su altri tipi di uomini. Negli anni poi la figura del tronista si è evoluta fino a quella che conosciamo oggi ma Uomini e Donne, ha spiegato la De Filippi, rimane sempre uno spaccato di realtà.

Amici di Maria De Filippi: come e perché nacque l’idea del talent

L’idea di portare in TV un talent come Amici nacque invece molto tempo prima di Uomini e Donne. Maria De Filippi, alla conduzione del suo primo programma, passava il tempo ad ascoltare le persone che la contattavano per raccontare la propria storia in televisione. Tra questi vi erano anche molti ballerini, e quando Maria perse una scommessa che consisteva nel ballare in tv per un minuto e mezzo di fila, si rese conto della fatica e dell’impegno che spesso queste professionisti richiedono. Fu allora che ebbe l’illuminazione di fare un format che provasse a raccontare le due cose e fu così che nacque Saranno Famosi (poi diventato Amici).