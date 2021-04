Uomini e Donne Alessio Lo Passo dopo il carcere: lavoro e fidanzata oggi

Che fine ha fatto Alessio Lo Passo di Uomini e Donne? Oggi ha 37 anni ed è lontano dal mondo della televisione. È però molto attivo sui social network, dove continua a lavorare come modello. L’ex corteggiatore e tronista è inoltre imprenditore: nel 2019 ha aperto Mas Amor, un negozio di abbigliamento maschile che gli sta regalando grandi soddisfazioni.

Alessio Lo Passo ha annunciato al settimanale Nuovo di avere una nuova fidanzata. La fortunata è la modella e web influencer Federica Pacela. I due fanno coppia fissa dall’estate 2020: per entrambi è stato un colpo di fulmine.

Galeotto è stato il reality Affinity, in onda su Canale Italia. I due erano stati scelti come concorrenti ma di fatto non hanno mai partecipato al programma. Hanno avuto modo di conoscersi nella chat iniziale del cast. Federica ha subito conquistato Alessio, che ha invitato la Pacela a raggiungerlo in Sardegna con alcuni amici.

La modella ha dovuto rifiutare quell’invito perché si era fratturata il coccige dopo una brutta caduta in barca. Federica è poi riuscita a raggiungere Alessio Lo Passo in un secondo momento, quando l’ex tronista si è spostato in Calabria. E da allora non si sono più separati…

Federica Pacela sta aiutando Alessio Lo Passo soprattutto a dimenticare il difficile periodo del carcere. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha trascorso cinque mesi in prigione a seguito di una condanna per tentata estorsione.

“Mi sono ritrovato in una vicenda penale per cui ho pagato un prezzo spropositato. Federica mi sta aiutando molto anche se credo che il tipo di esperienza che ho vissuto mi resterà dentro per sempre”

Alessio Lo Passo e Federica Pacela fanno sul serio. Tra gli obiettivi futuri della coppia ci sono il matrimonio e un figlio. Ma i due vogliono vivere questa storia con calma, senza bruciare troppo le tappe.

La storia di Alessio Lo Passo a Uomini e Donne

Alessio Lo Passo è diventato famoso grazie a Uomini e Donne: nella stagione 2011-2012 si è fatto notare come corteggiatore di Giulia Montanarini. La relazione tra i due non ha avuto successo fuori dal programma di Maria De Filippi. Successivamente Alessio è diventato tronista ma la sua esperienza si è interrotta bruscamente quando è venuto a galla che si sentiva con una sua corteggiatrice, Francesca Pierini.

Prima di incontrare Federica Pacela, Alessio Lo Passo è stato legato a Roberta Bonfanti e a Debora, una ragazza che non fa parte dello showbiz italiano. Per l’ex tronista anche tanti flirt, solo per citarne alcuni: Irene Capuano, Antonella Mosetti, Caterina Siviero, Elisa Scheffler e Pamela Compagnucci.