Uomini e Donne: al Trono Over un gesto che non era mai stato fatto

Uomini e Donne: al Trono Over un cavaliere fa un gesto mai fatto prima in trasmissione

Al Trono Over di Uomini e Donne viene fatto un gesto che, fino a ora, non era mai stato visto nel programma. Protagonista di quanto accade nel corso della puntata in onda il 6 maggio è Valentina Autiero. Improvvisamente, dopo aver chiuso il siparietto legato a Gemma Galgani, Maria De Filippi annuncia che deve far recapitare un mazzo di rose a una delle dame. Nessuna comprende quanto sta accadendo, poiché non c’è una dama che attende questo gesto. Inaspettatamente, Valentina si ritrova all’improvviso con un bellissimo mazzo di rose tra le mani. La dama sorride e chiede subito se si tratta di uno scherzo. La conduttrice afferma che non è ciò pensa e le consiglia di leggere subito il bigliettino. Attraverso il messaggio scritto dal mittente, Valentina non riesce comunque a schiarirsi le idee. Infatti, la dama non ha minima idea di chi possa averle fatto recapitare questo inaspettato mazzo di rose. Nel bigliettino non appare il nome dell’uomo che ha scelto di fare questo gesto così speciale, ma con l’aiuto di Maria, Valentina arriva alla soluzione.

“Da un anonimo sportivo che ha ricevuto, per l’ennesima volta, un due di picche. Giuro che ieri mi sono iscritto in palestra”, c’è scritto nel bigliettino che accompagna le rose. Valentina ammette che sono bellissime e che non se l’aspettava assolutamente. Maria le dà una mano a comprende il nome del mittente e subito la Autiero indica Massimiliano. Proprio a quest’ultimo, la dama non aveva concesso il suo numero. Non solo, durante un ballo in studio, ammette di non essersi comportata nel migliore dei modi. Massimiliano ha 47 anni, ma ne dimostra molto meno, ed è da poco approdato all’interno della trasmissione. Il suo gesto non può non essere apprezzato da tutti, compresa Valentina, la quale decide finalmente di uscire con lui a prendersi un caffè.

Uomini e Donne: Valentina riceve un mazzo di rose, Gianni Sperti e il pubblico sorpresi

“Dovesti stupirmi con altri effetti speciali”, afferma sorridendo Valentina, stupita di fronte a questa sorpresa. Gianni Sperti le fa notare che già quello che ha fatto oggi rappresenta un gesto molto importante. L’opinionista, infatti, dichiara: “Non è mai successo che un uomo per avere un numero manda dei fiori”. Non era mai accaduto prima in trasmissione e, anche per questo motivo, Massimiliano sembra essere entrato ufficialmente nel cuore del pubblico.