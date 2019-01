Uomini e Done oggi: bacio per Luigi, Andrea in crisi, Ivan spiazza

Oggi Uomini e Donne: Luigi bacia appassionatamente Giorgia, Irene e Sonia vanno via

Si parla anche oggi del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo Teresa e Lorenzo, è arrivato il momento di Luigi. Durante la scorsa registrazione non si era potuto parlare id lui per il troppo poco tempo rimasto a disposizione. Oggi, perciò, Maria De Filippi racconta cosa accadute nelle esterne che ancora non erano state trasmesse. Il bel siciliano ha portato fuori tutte e tre le corteggiatrici e annunci anche che la scelta ricadrà su una di loro, senza voler conoscere altre persone. Mastroianni ha fatto una bellissima esterna con Giorgia, l’ultima arrivata. I due si incontrano a cena a lume di candela. tutto organizzato dal tronista.

Parlano e lei è emozionatissima. Alla fine, il tronista prende in mano la situazione e bacia la corteggiatrice. Una volta tornati in studio, tutti restano senza parole. Irene va immediatamente via dallo studio. Sonia dice che anche lei non tornerà più, ma non si alza dalla sedia per non mettere in scena i soliti teatrini. Intanto, Gianni Sperti commenta ciò che ha visto e crede che la scelta non possa ricadere su altri se non su Giorgia. Si passa poi ad Andrea. Oggi torna in studio Federica. La ragazza è andare fuori l’albergo di Cerioli per chiarire e alla fine decidono di continuare a conoscersi. Intanto, la Cirrincione resta male del comportamento che il tronista ha avuto nei confronti della rivale poiché era appena tornato dall’esterna con lei.

Uomini e Donne: Ivan sempre più vicino a Natalia

Dopo aver trasmesso l’esterna tra lui e Arianna, Andrea chiede di balla con la Cirrincione. Federica resta male e va via. Il tronista la raggiunge e nel frattempo esce dallo studio anche l’altra. L’univa esterna di Ivan che viene fatta vedere è quella di Natalia. Il giovane ha ammesso di volerla baciare e di non farlo solo perché non vorrebbe che si pensasse che con lei si tratti solo di attrazione fisica. Sonia resta senza parole di fronte al gesto del tronista nei confronti della giovanissima ragazza.