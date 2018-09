Uomini e Donne, insulti ai figli di Alessia Cammarota: la replica dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne, insulti ai figli di Alessia Cammarota: l’ex corteggiatrice perde la pazienza e risponde a tono agli haters

Alessia Cammarota, soprattutto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, può vantare ad oggi un importante seguito su Instagram. Tra gli utenti che la seguono con affetto, però, c’è anche chi sembra non perdere occasione per riversare su di lei e sulla sua famiglia (come in generale sui social) tutto il proprio rancore. Questa volta, per esempio, è con i suoi figli che se la sono presi. Agli insulti ricevuti, tuttavia, l’ex corteggiatrice ha deciso di rispondere a tono. Prima di dire la sua, tuttavia, la Cammarota ha preferito mostrare ai fan i messaggi che tanto l’hanno fatta arrabbiare e, per farlo, ha usato le storie di Instagram.

Agli screenshot, poi, è seguito un video di Alessia Cammarota che, senza alzare i toni ma mostrandosi lo stesso molto infastidita, ha affermato: “Vi volevo dire che è inutile che dite che i nostri figli sono brutti perché loro – e non perché sono la loro mamma – sono bellissimi”. Sempre Alessia, poi, ha scelto di accompagnare il suo messaggio a voce con una frase. “Ogni scarrafone è bello a mamma sua” ha scritto infatti l’ex corteggiatrice mentre, sullo sfondo, suo marito Aldo Palmieri ironicamente affermava: “Hanno preso dal papà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Set 10, 2018 at 1:50 PDT

Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri insieme: dopo la crisi più uniti e forti di prima

Sono ormai lontani i tempi in cui l’amore tra Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sembrava essere finito per sempre. Come molti ricordano, infatti, dopo il matrimonio i due ex volti noti di Uomini e Donne si erano separati anche se, dopo questa crisi passeggera, avevano poi deciso di riprovarci e – successivamente – di allargare la famiglia. Oggi, difatti, Alessia e Aldo appaiono uniti e innamorati più di prima.