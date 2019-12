By

Uomini e Donne news: che fine hanno fatto Riccardo e Camilla

La coppia è nata a Uomini e Donne nel 2016, quando Riccardo Gismondi era tronista insieme a Clarissa Marchese, Claudio D’Angelo e Claudio Sona. Tra lui e la fidanzata Camilla Mangiapelo è nato quasi subito un colpo di fulmine. L’ex corteggiatrice arrivò poco dopo l’inizio del trono e scombinò tutte le carte in tavola, facendo perdere la testa al tronista. I due, da allora, sono rimasti insieme e quest’anno festeggiano l’anniversario della loro storia d’amore con delle foto su Instagram che li ritraggono insieme, sempre più innamorati. Riccardo e Camilla sono stati anche protagonisti a Temptation Island dove hanno messo alla prova i loro sentimenti e hanno avuto la conferma di aver trovato l’anima gemella, uscendo insieme dal programma.

Le dediche di Camilla e Riccardo in occasione del loro anniversario di fidanzamento

Il pubblico li ricorda come una delle coppie più belle di Uomini e Donne. Una di quelle semplici e innamorate a primo colpo, una di quelle che sembrano raccontare una favola a lieto fine. Sono tre anni dal fidanzamento per Riccardo e Camilla, fidanzati nel programma di Maria De Filippi. L’ex tronista ha pubblicato una foto con una dedica alla sua ragazza: “Un giorno raro, come l’eclissi di sole“. Anche sul profilo della Mangiapelo c’è una foto che li ritrae super innamorati: “Negli occhi, sul viso, nell’aria c’è una parte di te”.

Camilla Mangiapelo ricorda i momenti in cui corteggiava Riccardo Gismondi

La loro storia d’amore ha incantato il pubblico di Uomini e Donne, tanto che in occasione dell’anniversario di Riccardo e Camilla, i fan hanno voluto dedicare un pensiero di auguri sui social con delle immagini risalenti al trono di Gismondi. La Mangiapelo ha voluto ricondividere nelle sue stories di Instagram tutte le dediche da parte del pubblico con grande affetto e nostalgia.