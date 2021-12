UnoMattina, Matano e Bortone non in onda il 29 dicembre: ecco perché

Mercoledì 29 dicembre 2021 non andranno in onda UnoMattina, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta su Rai 1. La rete è stata costretta a fare diversi cambiamenti all’interno della programmazione, proprio per riempire i vuoti lasciati da Monica Giandotti, Serena Bortone e Alberto Matano. Ma perché le trasmissioni non saranno regolarmente trasmesse? Le festività natalizie non c’entrano nulla, anche perché non era stato previsto alcuno stop in questi giorni.

La loro assenza deriva dallo sciopero dei giornalisti Rai annunciato per la giornata di domani, 29 dicembre 2021. La decisione presa ha ovviamente causato delle ripercussioni sul palinsesto. L’Usigrai ha indetto tale mobilitazione poiché non accetta i tagli effettuati alla terza edizione della Tgr e al tg sportivo della notte, decisi dall’ad Carlo Fuortes.

L’azienda ha replicato alle accuse. Ha sottolineato che non ci saranno effetti negativi per chi è appassionato di sport, che potranno seguire comunque le varie notizie sulle reti Rai. Inoltre, gli ascolti nella fascia oraria del tg sportivo della notte sono bassissimi.

Il Cdr di Raisport ritiene però che questa risposta non sia accettabile.

“Non crediamo che sia nella logica del Servizio Pubblico valutare solo in termini di ascolti il Tg Sport della notte, primo e unico appuntamento a informare i cittadini sugli eventi sportivi della sera”

Inoltre, sempre il Cdr di RaiSport fa presente che i telespettatori non potranno in realtà essere informati attraverso le trasmissioni, come 90° Minuto. Questo, perché non vanno in onda durante la settimana. Detto ciò, aggiungono anche:

“Infine, non risponde al vero che i telespettatori potranno vedere i servizi sulla serie B a 90° e DS: per una questione di diritti sportivi la serie B di calcio la possiamo trasmettere solo nei TG”

Portando in alto le loro motivazioni, i giornalisti chiedono “il ripristino immediato dello spazio informativo”, che non dovrebbe essere eliminato senza prima avere “un confronto con la rappresentanza sindacale”.

Programmazione Rai Uno 29 dicembre 2021

Le sostituzioni previste per la giornata di mercoledì riguardano, chiaramente, solo UnoMattina, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta. La trasmissione in diretta con Monica Giandotti verrà sostituita con ‘il meglio di’. Invece, per quanto riguarda gli altri due programmi: la Bortone lascerà il posto al film Aladdin, mentre Matano alla replica di Tale e Quale Show – Il Torneo con Carlo Conti.

Al contrario di questi tre programmi, tutte le altre trasmissioni andranno regolarmente in onda nonostante lo sciopero. Stiamo parlando di Storie Italiane (inizierà in anticipo, intorno alle ore 9), È sempre mezzogiorno, Tg1 in forma ridotta e L’Eredità.