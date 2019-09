Unomattina, salta il collegamento: la giornalista impreca, Bisti senza parole

Unomattina, salta il collegamento: l’imprecazione della giornalista in diretta tv (VIDEO)

Partenza con gaffe per la nuova edizione di Unomattina, condotta da Valentina Bisti e Roberto Poletti, già conduttori della versione del format estivo della Rai. Nella puntata d’esordio di lunedì 9 settembre si stava parlando del delitto di Piacenza quando c’è stata una vera e propria imprecazione in diretta tv. Come potete vedere nel video più in basso, la giornalista del programma – Carlotta Ricci – è sbottata per alcuni problemi dovuti al collegamento. “Ma come ca… è possibile?”, si è lasciata scappare l’inviata, che ha lasciato di sasso la conduttrice in studio. Con professionalità la Bisti è andata avanti con la trasmissione, lasciando però trasparire con lo sguardo un certo disagio.

Unomattina, Benedetta Rinaldi non c’è: la giornalista delusa

Nelle scorse settimane l’ex presentatrice di Unomattina, Benedetta Rinaldi, ha alzato un vero e proprio polverone per la sua esclusione dal programma. Dopo 15 anni in Rai la giornalista è rimasta praticamente senza lavoro. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali”, ha dichiarato Benedetta a Nuovo. “Non conosco il motivo di questa decisione. Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora”, ha aggiunto.