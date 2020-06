Unomattina Estate 2020 conduttori, chi sono i prossimi volti di Rai Uno

I conduttori di Unomattina Estate 2020 non sono stati ancora confermati in via ufficiale ma se a svelarli è il blog di Davide Maggio non possiamo che darli quasi per scontato. Chi saranno i prossimi volti di Rai Uno? Roberto Poletti e Valentina Bisti saranno sostituiti da due giornalisti che conoscerete di sicuro e che avrete avuto modo di apprezzare per il loro stile di conduzione: parliamo esattamente di Alessandro Baracchini e Barbara Capponi. Come se la caveranno? Quest’anno la sfida sarà più ardua rispetto al passato per via del Covid-19, e la 29esima edizione che inizierà il 29 giugno dovrà farlo con le dovute precauzioni. Che ovviamente influenzeranno la produzione, i conduttori e in generale lo staff.

Conduttori Unomattina Estate 2020, Alessandro Baracchini: da RaiNews 24 al coming-out durante Un giorno da pecora

Per chi non lo sapesse ancora, Alessandro Baracchini è in Rai dal 1996 e nel 1999 ha lavorato per la creazione di RaiNews 24, canale che non ha certo bisogno di presentazioni essendo tra gli All-news italiani più importanti; anzi a dirla tutta si tratta del primo canale italiano di questo tipo. Nel corso del tempo Baracchini si è occupato in special modo di politica e attualità in Italia e nel mondo, ed è sempre stato lontano dal gossip. Un personaggio serio e autorevole insomma che siamo sicuri darà un bel contributo a Unomattina Estate. Ricordiamo che nel 2012 ha fatto anche coming-out durante la trasmissione Un giorno da pecora.

Unomattina Estate presentatori: la carriera di Barbara Capponi tra telegiornale e Ballando con le stelle

Riguardo a Barbara Capponi parliamo di un volto noto del Tg1 che ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2011 e che in Rai ha condotto già Estate in diretta e lo stesso Unomattina lo scorso dicembre, quando fu chiamata a sostituire la già citata Valentina Bisti. Non sappiamo come la Capponi e Baracchini affronteranno questo nuovo inizio con Unomattina Estate ma ci aspettiamo la serietà e la professionalità che li ha sempre contraddistinti, anche perché il programma non è certo l’ultimo dei palinsesti di questa stagione televisiva. Il 29 giugno comunque è arrivato: vedremo che accadrà, anche se i dubbi sono davvero pochi.