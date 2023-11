Unomattina, dietro le quinte: Ossini e Ferolla, “screzi insostenibili”

Dietro le quinte di Unomattina non sarebbe tutto rose e fiori: stando alle indiscrezioni, Ferolla e Ossini non andrebbero d’accordo.

Nella nuova edizione di Unomattina, al fianco del confermato Massimiliano Ossini è arrivata Daniela Ferolla, ex volto di Linea verde life. Pare, stando alle ultime indiscrezioni, che tra i due conduttori non corra proprio buon sangue, per quanto una simile situazione non sia visibile quando sono in onda. È dietro le quinte che ci sarebbe qualche tensione tra Ossini e Ferolla.

Unomattina, screzi tra Ossini e Ferolla: l’indiscrezione

A riportare l’indiscrezione è il settimanale Oggi. I due colleghi sarebbero protagonisti di continui screzi, oltre a momenti di reciproca insofferenza. Screzi che, stando a quanto si legge, starebbero diventando insostenibili per i collaboratori di Unomattina: “I due colleghi vivono spesso momenti di reciproca insofferenza, screzi e marette che per i loro collaboratori stanno diventando insostenibili“. Dietro questa tensione tra Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla ci sarebbe la volontà di primeggiare, quindi “la divisione degli spazi, degli ospiti e delle tematiche. Entrambi agognano a essere al timone del programma e a estendere la loro permanenza in video“.

C’è da ribadire che, almeno per il momento, si tratta di una semplice indiscrezione. Non sappiamo se, dietro le quinte di Unomattina, ad essere protagonisti siano i presunti screzi tra Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini. Anche qualora dovessero trovare conferma queste voci, c’è da dire che, almeno per il momento, i presunti contrasti tra i due non hanno in alcun modo inficiato i buoni ascolti del programma mattutino. Non è la prima volta, inoltre, che Ossini e Ferolla si trovano alla guida insieme di una trasmissione televisiva. Nel 2018, infatti, entrambi erano al timone del Festival di Castrocaro, in onda in seconda serata su Rai 1.

Le precedenti esperienze televisive di Ossini e Ferolla

La presenza di Daniela Ferolla ad Unomattina, insieme alla riconferma di Massimiliano Ossini, era arrivata in occasione della presentazione dei palinsesti Rai lo scorso 7 luglio. Ferolla aveva quindi lasciato, insieme a Marcello Masi, il timone di Linea verde life, passato nelle mani di Elisa Isoardi e Monica Caradonna, proprio come anticipato da alcune indiscrezioni nelle settimane precedenti. Ferolla aveva lasciato il programma timonato dal 2019 per approdare ad Unomattina.

Massimiliano Ossini è invece al timone di Unomattina dal 2022. Dopo aver condotto, nel periodo estivo, Unomattina estate con Maria Soave, Ossini era passato alla guida anche della versione invernale del programma, conducendolo in solitaria per la prima volta nella storia del talk show mattutino, senza l’affiancamento di un o una giornalista.