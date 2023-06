Uno mattina estate: frase agghiacciante, Timperi interviene (video)

Una battuta evitabile destinata a fare parecchio rumore: nel corso della puntata di Uno Mattina Estate (Rai Uno) in onda giovedì 29 giugno 2023, Tiberio Timperi ha assistito ad un dialogo che è andato fuori dai binari ed è prontamente intervenuto per ‘aggiustare’ ciò che ha detto uno dei suoi ospiti, il sociologo Domenico De Masi. Il gelo in studio è calato nel momento in cui si stava parlando degli italiani che vivono in solitudine. Appoggiandosi ai dati Istat, De Masi e l’esperta di statistiche Laura Sabbadini hanno commentato il fenomeno che, numeri alla mano, registra che l’11% dei genitori è single.

“Aumentano le donne anziane che vivono sole”, ha spiegato Sabbadini. “Si sposano con una alta differenza d’età col proprio marito e hanno una speranza di vita più lunga. Questo significa che passano l’ultima fase da vedove, sole”, ha aggiunto la studiosa. A questo punto è intervenuto De Masi con una battuta alquanto opinabile, per usare un eufemismo: “In Italia abbiamo 800 mila vedovi e 3.5 milioni di vedove. La professoressa non lo ha detto furbescamente. Le donne campano quattro anni più dei maschi, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute”.

Timperi ha immediatamente rizzato le orecchie dopo la frase sullo sfruttamento ed è corso ai ripari: “Professore, attenzione a quello che dice”. La Sabbadini, tuttavia, non essendo un’esperta di televisione e di comunicazione (altrimenti avrebbe subito notato che si stava scivolando su una buccia di banana e non avrebbe dato ulteriore spinta al dialogo), ha continuato lo scambio di battute: “Vivono più anni, vero, ma in cattiva salute, lo devi aggiungere”. “E volevate pure la buona salute?”, la controreplica del sociologo.

“Le donne sono sfruttate ma lo sfruttamento fa bene alla salute” #unomattinaestate pic.twitter.com/gO5EhzdNya — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 29, 2023

Timperi è di nuovo intervenuto, invitando i due ospiti a proseguire la discussione in privato, al telefono. Da vecchia volpe quale è del piccolo schermo, il conduttore ha compreso in un amen il terreno scivoloso in cui il dialogo è piombato. Ma oramai De Masi l’aveva fatta fuori dal vaso. Da sottolineare che l’episodio si è svolto in un clima goliardico e non teso, ma la frase sullo sfruttamento, al di là delle risate, è stata scandita a chiare lettere.

Il precedente a L’Aria che Tira di Domenico De Masi

D’altra parte non è la prima volta che il sociologo innesca polemiche per ciò che dice innanzi alla telecamera. Qualche anno fa, quando il Covid si abbattè sull’Italia e sul mondo, fu ospite a La7, a L’Aria che Tira di Myrta Merlino. In quell’occasione si stava parlando del fenomeno in ascesa dello smart working e a De Masi saltò in mente di fare una battutaccia sullo scandalo che travolse Bill Clinton: “Lui non avrebbe mai fatto fare il telelavoro alla sua stagista”. Pure all’epoca divampò la polemica.