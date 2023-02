Una pioggia di critiche social è cascata su “Una voce per San Marino” dopo che è andata in onda una rivedibile imitazione di Adriano Celentano. A un certo punto, l’esibizione dei cantanti è stata interrotta per far spazio a una gag non proprio riuscita, per usare un eufemismo. Jonathan Kashanian, conduttore della rassegna, ha finto di collegarsi telefonicamente con Adriano ‘Nazionale’ (dall’altra parte naturalmente non c’è stato il Molleggiato bensì un imitatore). A far storcere il naso non tanto la voce, che tutto sommato somiglia a quella dell’attore, quanto piuttosto il contenuto del siparietto. Nulla di volgare, nulla di scandaloso, ma pure nulla di interessante e sfizioso. Se l’obbiettivo era quello di ‘alleggerire’ e di far ridere, la missione non è stata compiuta.

Una gag in uno show musicale per ‘spezzare’ ovviamente ci può stare. certo è che sarebbe meglio organizzarla bene e amalgamarla con lo show. L’imitazione di Celentano è stata priva di ritmo. Su Twitter è subito finito in tendenza #Celentano, con tantissimi ‘cinguettii’ che hanno criticato la scelta di proporre una simile soluzione. Di seguito il video della scenetta malriuscita.

‘Una voce per San Marino’ ha avuto luogo al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino ed è stato trasmesso in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00 (l’evento è stato visibile anche sul digitale terrestre al Canale 831, su Tivùsat al Canale 93, su Sky al Canale 520, e in streaming sul sito della TV).

Una voce per San Marino, gli artisti in gara

Questi i nomi dei 22 finalisti: