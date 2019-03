Una Vita, tre nuovi arrivi e una grande perdita: nuove anticipazioni

Anticipazioni Una Vita: Aurora Guerra lascia la soap, tre nuovi personaggi in arrivo ad Acacias 38

Grandissime novità per Una Vita e non solo. Partiamo dalla notizia dell’abbandono di Aurora Guerra. L’autrice della soap opera spagnola va via e non farà più parte della squadra che ha ideato e scritto Acacias 38 e Il Segreto di Puente Viejo. La donna ha firmato un contratto con una nuova società e per questo motivo ci sarà da aspettarsi qualche piccolo cambiamento all’interno delle trame di entrambe le telenovele. In ogni caso, siamo sicuri che continueranno ad ottenere grandissimo successo. I telespettatori italiani si sono ormai appassionate agli intrighi, i segreti, le tragedie e gli amori impossibile di tutte e due le soap.

Una Vita anticipazioni: arrivano Inigo, Flora e Agustina ad Acacias 38

Agustina arriva ad Acacias 38 dopo la morte dei suoi padroni. La domestica mostra di essere una persona molto riservata e dolce, tant’è che in soffitta iniziano a volerle bene sin da subito. Arturo ha bisogno di una donna che possa aiutarlo ad organizzare una cena per i militare e per questo motivo decide di assumere proprio la nuova arrivata. Nonostante Agustina sia una persona molto a modo, il Valverde preferisce tenere le distanze e avere con lei un solo rapporto di lavoro. C’è poi l’arrivo di Inigo e Flora. Questi ultimi due sono destinati a divenire i nuovi protagonisti della trama.

Anticipazione Una Vita: Inigo e Flora nuovi proprietari de La Deliciosa

Inigo e Flora sono coloro che hanno comprato La Deliciosa di Juliana e Victor. La donna ha infatti venduto la pasticceria per potersi aprire una fabbrica di cioccolatini a Parigi. Con il passare del tempo, i due coniugi diventano parte integrante di Acacias 38.