Una Vita, il pubblico critica la soap: risponde Maurizio Costanzo

Una Vita, Maurizio Costanzo difende la soap opera: la critica dei fan italiani

Grazie al settimanale Nuovo viene a galla una nota alquanto negativa che il pubblico dell soap opera Una Vita ha mosso proprio contro la stessa telenovela. A quanto pare, i fan italiani si sono resi conti di un particolare dettaglio riguardo il doppiaggio. Questa volta, la rubrica di Maurizio Costanzo ha ricevuto una mail di lamentala sul lavoro svolto da chi doppia in lingua italiana Acacias 38. Una lettrice della rivista ha infatti mostrato alcune perplessità molto particolari. Secondo quest’ultima, delle volte la soap di Aurora Guerra prende un po’ troppo le sembianze di un prodotto degli anni ’80, piuttosto che del ventunesimo secolo.

Maurizio Costanzo parla del doppiaggio di Una Vita: tutti i dettagli

Secondo la lettrice di Nuovo il problema è dei doppiatori che sono stati scelti dalla produzione della telenovela iberica. In ogni caso, Maurizio Costanzo ha cercato di chiarire il tutto. “Si può sempre migliorare, è vero. Ma le soap spagnole hanno uno stile tutto loro che le contraddistingue e che, a volte, è lontano da quello dei prodotti italiani che – in fatto di doppiaggio – sono fatti veramente bene.” Insomma, per il giornalista non c’è nulla che non va in Una Vita. “La fiction con Montserrat Alcoverro, che interpreta Ursula Dicenta, piace anche per le sue imperfezioni e fa ascolti da record da tempo. Quindi perché cambiare qualcosa che funziona bene?”

Una Vita: la soap opera spagnola continua a riscuotere grande successo

Nonostante le critiche che ogni tanto le vengono mosse contro, Una Vita continua a riscuotere un successo dopo l’altro. Sia in Italia che in Spagna è infatti da anni una delle telenovele più seguite dai telespettatori. Gli intrighi, le storie d’amore impossibili, gli addii, i segreti e ogni piccola avventura vissuta dagli abitanti di Acacias 38 colpisce sempre nel segno e nel cuore dei fan.