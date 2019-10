Una Vita anticipazioni spagnole: Susana trova l’amore, ma poi scompare

Anticipazioni spagnole Una Vita, Susana trova l’amore con Armando

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Susana trovare l’amore. Ebbene anche per l’ex sarta arriva finalmente il momento di iniziare una nuova vita con un uomo. Si tratta di Armando, un ex diplomatico, che appare subito interessato alla Seler. I due intraprendono una relazione sentimentale, ma sono anche costretti ad affrontare un problema importante. Scendendo nel dettaglio, Susana non ha alcuna intenzione di creare pettegolezzi per le vie di Acacias. Pertanto, cercano entrambi di vedersi di nascosto, ma proprio quanto si scambiano un bel bacio si accorgono di essere spiati da Casilda. L’ex diplomatico scopre, insieme alla sarta, che la domestica li sta tenendo sotto controllo su ordine di Rosina. A questo punto, Armando prende una decisione davvero importante: chiede a Liberto il permesso di corteggiare Susana in modo formale. La Seler, sebbene ci sia stata l’approvazione da parte di suo nipote, chiede all’uomo di continuare a mantenere il loro rapporto con molta discrezione.

Una Vita puntate spagnole: Susana vive la sua relazione alla luce del sole

Susana dimostra di essere ancora molto preoccupata per Armando. Carmen e Antonito cercano di aiutarla a vivere la sua vita senza avere timore del giudizio degli altri. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, i telespettatori vedranno la Seler non avere più queste paure. Pertanto, finalmente avrà l’opportunità di vivere liberamente la sua relazione con l’ex diplomatico. Ma ecco che accadrà qualcosa di inaspettato: Armando riceverà un telegramma abbastanza misterioso e inizierà a comportarsi in modo strano con l’ex sarta. L’uomo farà insospettire ancora di più la Seler, quando si rifiuterà di uscire con lei. Improvvisamente Armando le dichiarerà di doverle dire qualcosa di importante, facendola preoccupare.

Anticipazione Una Vita: Susana riceve una notizia inaspettata e scompare nel nulla

Armando rivelerà finalmente a Susana il motivo per cui è cambiato. L’ex diplomatico racconterà alla sua amata di aver ricevuto un telegramma di re Alfonso XIII, il quale gli ha chiesto aiuto per una missione internazionale. L’ex sarta non prenderà bene la notizia, tanto che scomparirà nel nulla! Tutti si mostreranno preoccupati di fronte alla scomparsa della donna e inizieranno le ricerche. Intanto, fortemente preoccupati, Rosina e Liberto denunceranno in commissariato quanto accaduto.