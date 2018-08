Una Vita anticipazioni spagnole: bomba ad Acacias, Liberto in fin di vita

Anticipazioni spagnole Una Vita: forte esplosione ad Acacias, Liberto lotta tra la vita e la morte

Brutte notizie per i telespettatori di Una Vita! Stando alle ultime anticipazioni spagnole, il povero Liberto si ritrova a vivere momenti di grande paura. Il giovane marito di Rosina, purtroppo, è uno dei feriti causati da una bomba scoppiata improvvisamente ad Acacias 38. Durante l’inaugurazione di un nuovo negozio, avviene una forte esplosione, che provoca diversi feriti. I presenti subiscono delle gravi lesioni e alcuni si ritrovano a combattere anche tra la vita e la morte. Tra questi vi è proprio Liberto. Quest’ultima si trova nel negozio al momento dell’esplosione, ma fortunatamente il suo cuore continua a battere. Immediatamente il marito di Rosina viene trasportato in ospedale, dove dopo diverse ore apre finalmente gli occhi. Tutti sono preoccupati per le sue condizioni. Leonor e sua madre non possono fare a meno di stare accanto al letto dove il giovane sta combattendo tra la vita e la morte.

Una Vita puntate spagnole: un intervento pericoloso per Liberto

Leonor e Rosina sono preoccupati per le condizioni di Liberto, che fortunatamente apre gli occhi e si risveglia in ospedale. Le due temono il peggio per il nipote di Susana, che fortunatamente sembra farsi forza per continuare a vivere. Ma ecco che il dottore Higinio Baeza comunica a entrambe che Liberto dovrà sostenere una pericolosa operazione. La situazione critica in cui si trova Liberto preoccupa non poco sia Rosina e Leonor. L’intervento chirurgico dovrà essere eseguito a causa di un edema cerebrale. Già da questo si intuisce che il povero nipote di Susana dovrà continuare a lottare tra la vita e la morte. Il dottore confessa a Rosina che si tratta chiaramente di un’operazione molto complicata, ma che faranno il possibile per salvare Liberto.

Una Vita: Liberto lotta in ospedale, Rosina e Leonor preoccupate

Liberto deve continuare a lottare. Il giovane si è sempre mostrato coraggioso in tutte le pericolose vicende riguardanti i cittadini di Acacias. Infatti, non si è mai tirato indietro quando c’era bisogno di aiuto. Anche quando doveva lottare per il suo amore con Rosina, non ha avuto mai paura. Si è addirittura ritrovato a sfidare il colonnello Valverde in un duello, pur di restare a fianco alla madre di Leonor. Ora Liberto deve mettercela tutta e superare questa complicata operazione.