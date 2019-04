Una Vita anticipazioni: Samuel uccide Diego? La proposta di Ursula

Anticipazione Una Vita: Ursula chiede a Samuel di uccidere Diego

Nei prossimi mesi a Una Vita accade davvero di tutto. Ursula continua a portare avanti il suo malefico piano contro i figli de Jaime Alday. La Dicenta ha in pugno Samuel ed è convinta di poterlo convincere a fare tutto quello che desidera. Blanca e Diego vanno a vivere insieme, nonostante lei sia ormai sposata con il fratello del suo grande amore. La donna scopre di essere incinta, ma in realtà non è sicura sulla paternità del bimbo che porta in grembo. Presa dai sensi di colpa e anche perché messa un po’ alle strette dall’ex domestica della scomparsa Cayetana, la giovane fanciulla sbotta e rivela a Samuel di non sapere se il bambino sia suo o del fratello Diego. Ormai interrotta da tempo anche la convivenza, il più grande dei figli di Alday decide di allontanarsi da Acacias 38 per cercare di prendere le distanze dalla figlia di Ursula.

Una Vita anticipazioni: Samuel uccide Diego per volere di Ursula?

Diego va via da Acacias 38 e Samuel inizia a credere di poter avere finalmente un matrimonio felice insieme a Blanca. Nonostante ciò, la donna non fa altro che continuare a pensare al suo vero e grande amore. A causa del salto temporale della soap opera spagnola, arriviamo al settimo mese di gravidanza della bella figlia della Dicenta. Nonostante sia passato molto tempo ormai, la donna continua comunque a pensare a Diego.

Anticipazioni Una Vita: Samuel non riesce ad uccidere Diego

Per poter togliere per sempre di mezzo Diego, Ursula propone a Samuel di ucciderlo. Il figlio di Jaime Alday resta interdetto dalla proposta di Ursula e si rifiuta di commettere tale gesto. Il colpa di scena è però dietro l’angolo. Quando meno ce lo aspetteremo, Diego fa ritorno ad Acacias 38, lasciando così tutti senza parole!