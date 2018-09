Una Vita anticipazioni: Leonor lascia Acacias dopo la morte di Pablo

Anticipazione Una Vita: Leonor lascia Acacias e intraprende il viaggio che avrebbe dovuto fare con Pablo

Nelle prossime puntate di Una Vita i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di due importanti personaggi, Pablo e Leonor. La coppia ha fatto sognare tutto il pubblico spagnolo e quello di Canale 5. Ora, però, dopo molteplici disavventure entrambi lasciano la trama. Mentre per il primo si tratta di un vero e proprio addio, quello della Hidalgo è solo un arrivederci. Leonor, infatti, lascia solo momentaneamente Acacias 38. La morte di Pablo riuscirà a sconvolgerci un po’ tutti. Il figlio di Guadalupe si era fatto amare in tutto il quartiere. Ma un terribile terremoto e il duro gesto di Ursula, portano il giovane Blasco alla morte. Leonor, proprio dopo quanto accaduto, prende un’importante decisione: intraprendere il viaggio che avrebbe dovuto fare con Pablo. Infatti, la coppia ha deciso di visitare diversi Paesi del mondo, ma purtroppo il Blasco non farà mai questa felice vacanza con la sua amata. Leonor, proprio per tenere vivo ancora questo grande amore, decide di lasciare Acacias.

Una Vita anticipazioni: Leonor saluta Rosina, ma prima ricorda il primo bacio dato a Pablo

Leonor lascia Acacias 38 e il suo saluto è abbastanza commovente. In molti si sono affezionati alla giovane e talentuosa scrittrice, che però non dice proprio addio al piccolo quartiere spagnolo. Vi anticipiamo, infatti, che la Hidalgo torna presto da Rosina e Liberto. Prima di partire Leonor si ritrova nel luogo in cui ha dato il suo primo bacio a Pablo, impossibile da dimenticare. La commozione in questo momento non manca per la giovane Hidalgo, che subito dopo saluta in lacrima Rosina. Quest’ultima non è certamente felice per la nuova partenza della figlia, ma sa che si tratta di un viaggio per lei molto importante.

Anticipazioni Una Vita: Leonor lascia Acacias, ma non si tratta di un addio

Finalmente Pablo e Leonor hanno ritrovato la loro serenità. Purtroppo questa coppia viene distrutta anche a causa di Ursula, la quale avrebbe potuto salvare il Blasco durante il terremoto. La giovane Hidalgo soffre molto per la perdita del marito e per ricominciare decide proprio di intraprendere il viaggio che da tempo sognavano di fare. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Leonor torna ad Acacias e per lei si apre una nuova trama.