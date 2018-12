Una Vita anticipazioni, Felipe torna con un occhio bendato: ecco perché

Anticipazione Una Vita: Felipe torna ad Acacias 38 con un occhio bendato, ecco cosa è successo

È da un po’ di tempo che i telespettatori di Una Vita si stanno chiedendo che fine abbia fatto l’avvocato di Acacias 38. Tutti sanno che l’affascinante uomo è andato via per poter aiutare i suoi amici Mauro e Teresa ad aprire una nuova scuola alle Antibes. In ogni caso, quello dell’Alvarez non è assolutamente un addio. Le fan della telenovela spagnola potranno tornare ad avere gli occhi a cuoricino per il marito di Celia prima di quanto pensino. In ogni caso, Felipe torna in quartiere con un particolare dettaglio che lascia tutti a bocca aperta. L’avvocato si presenta ai suoi amici di sempre con un occhi bendato.

Anticipazioni Una Vita: Felipe ha un incidente e resta ferito all’occhio

Felipe decide di tornare ad Acacias 38 dopo lo scandalo in cui è stata travolta sua moglie Celia. La donna è infatti finita su un giornale senza abiti per colpa di Ursula. Nonostante ciò, l’Alvarez-Hermoso si rende conto di essere ancora innamorato di sua moglie e di voler tornare ad essere felice insieme a lei. Una volta in viaggio per rientrare in quartiere, l’uomo diviene vittima di un brutto incidente in carrozza e viene portato in ospedale per essere operato e tenuto sotto controllo. Da quel momento in poi, l’avvocato appare in pochissime e brevissime scene e in tutte lo ritroviamo completamente bendato.

Una Vita anticipazioni: Felipe si presenta ad Acacias 38 con un occhi bendato

Felipe torna ad Acacias 38 e si presenta alla festa organizzata da Rosina con una benda nera sull’occhio. Un look completamente diverso dal solito e che lascia ovviamente tutti a bocca aperta e anche un po’ interdetti. L’unica cosa positiva è che l’avvocato e sua moglie Celia tornano ad essere felici ed innamorati come una volta!