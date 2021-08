Una Vita trame dall’8 al 14 agosto: Genoveva arrestata, le nozze, un ritorno

Cosa accadrà nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 8 a sabato 14 agosto 2021? Cesareo modifica la sua versione dei fatti e, di fronte a Felipe, ammette di non credere che sia Santiago l’assassino di Marcia. Intanto, Velasco fa sapere a Genoveva che il caso sull’omicidio di Ursula è stato archiviato. Laura va a trovare in una clinica una ragazza che si chiama Lorenza.

Mendez continua a credere che Cesareo abbia rubato la medaglia di Marcia e che l’abbia assassinata. Nel frattempo, Laura torna ad Acacias e rivela a Felipe di aver assistito a una lite tra Genoveva e Santiago, prima della partenza di quest’ultimo. La domestica, di fronte all’avvocato e a Mendez, confessa che i due stavano litigando per un coltello, rimasto poi in possesso della Salmeron.

Finalmente Cesareo viene rilasciato e, su consiglio del commissario, racconta a Felipe di aver visto sua moglie sul luogo del delitto il giorno in cui Marcia è morta. Il guardino viene riaccolto con tanto affetto dai residenti di Acacias. Guai in vista per Genoveva: Mendez si presenta a casa sua e l’arresta per l’omicidio di Marcia. La nuova dark lady capisce che Felipe era già a conoscenza di quanto sta accadendo e che non ha fatto nulla per impedirlo.

Emilio fa sapere a Felicia che Ildefonso teme che Camino si sia innamorata di un altro. Il giovane Pasamar riesce a rassicurare il marchesino, ma sua madre è preoccupata, in quanto potrebbe venire a conoscenza della verità su Maite. Le vicine notano la tristezza di Camino durante la riunione organizzata in casa dei Dominguez.

Cinta e Bellita, invece, appaiono preoccupate, perché Arantxa non ha ancora dato una risposta all’invito al matrimonio. Dopo di che, Felicia trova un misterioso biglietto di sua figlia. La ristoratrice rivela a Emilio che sua sorella se n’è andata e che non sa se farà ritorno. Ildefonso inizia a chiedere spiegazioni sull’improvvisa scomparsa di Camino.

Felicia mente e gli assicura che la ragazza si è recata per qualche giorno in un convento, per riflettere sui suoi sentimenti. Julio è preoccupato perché non possiede un abito adeguato per le nozze. Proprio quando sta per rinunciare a fare da testimone, Bellita gli regala i vestiti adatti. Poi i Dominguez ricevono una lettera dall’Argentina, che li informa del fatto che il viaggio di Cinta potrebbe essere annullato a causa della mancanza dei documenti.

José Miguel fa di tutto per rimediare per permettere alla figlia di partire e inseguire il suo sogno. Cinta si ritrova, insieme a Emilio, a dover cercare Camino, ma senza ottenere risultati. Quando ormai capiscono che l’unica soluzione è chiamare la polizia, la ragazza fa ritorno al ristorante. Ildefonso vuole delle spiegazioni e così Camino decide di essere sincera con lui.

Fabiana e Marcelina portano il bouquet di nozze in regalo a Cinta. Finalmente nel quartiere torna Arantxa, pronta ad assistere al matrimonio. L’ex cameriera dei Dominguez ha così modo di riabbracciare Cesareo. I due capiscono di amarsi ancora, ma sanno che non possono stare insieme, perché hanno due stili di vita completamente diversi.

Con l’aiuto di Julio, Cinta riesce a ricevere i documenti che mancano per partiere per l’Argentina. Secondo le anticipazioni di Una Vita, Camino tenta di rassicurare Ildefonso, facendogli sapere che è pronta finalmente a sposarlo. In chiesa, però, si presenta in ritardo, mentre Emilio e Cinta sono già diventati marito e moglie.

Ora tocca a Idefonso e Camino convolare a nozze. Quando arriva il momento del ‘sì’, la giovane Pasamar lascia tutti con il fiato sospeso. Dopo un lungo momento di attesa, finalmente Camino sposa Ildefonso. Tutti festeggiano le due coppie, ma nel quartiere cala il gelo quando Cesareo fa sapere a tutti che Genoveva è stata arrestata.

Lolita lascia, per la prima volta, Antonito solo con Moncho. Al giovane Palacios non resta poi che ammettere di fronte a sua moglie che prendersi cura di un neonato è un compito abbastanza duro.