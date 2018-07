Una Vita anticipazioni dal 9 al 13 luglio: la fuga di Mauro e Teresa, Celia li scopre

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Teresa sempre più vicina a Mauro, Cayetana seduce ancora Fernando

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Fernando resta solo con Cayetana, poiché Teresa è partita. La dark lady di Acacias 38 approfitta dell’assenza della maestrina per continuare a sedurre l’azionista. In realtà, la Sierra non raggiunge Segovia, ma fugge con Mauro in un luogo lontano e isolato. Per un paio di giorni, i due finalmente riescono a vivere tranquillamente il loro amore. Nel frattempo, Cayetana chiede a Elena di indagare su Ursula, di cui non riesce proprio a fidarsi. La Sotelo Ruz passa una notte di passione con Fernando. Il mattino dopo, però, dice all’azionista che devono allontanarsi per portare rispetto a Teresa. Quest’ultima torna a casa e Fernando sembra essere intenzionato a costringere la moglie a rispettare i suoi doveri coniugali. Intanto, Mauro chiede alla sua amata di aspettare, poiché ancora non può tornare ad Acacias. Sebbene il suo cuore sia solo di San Emeterio, Teresa si sente in colpa nei confronti di Fernando e lo ringrazia per la sua pazienza. Ursula nota un avvicinamento tra i due coniugi e lo rivela subito a Cayetana.

Una Vita anticipazioni: Celia scopre che Mauro è vivo

Felipe non riesce ad andare avanti dopo la fine del suo matrimonio con Celia, ma cerca di nascondere i suoi sentimenti. Intanto, l’avvocato rivela a Mauro che la polizia ancora non è riuscita a trovare Elena. Quest’ultima invia una lettera a Cayetana, in cui le promette che presto le farà avere delle informazioni su Ursula. Finalmente Elena viene trovata e interrogata da Mendez. La donna, però, nega qualsiasi suo coinvolgimento nella morte di Mauro. Ursula rivela a Cayetana che Elena è stata arrestata, ma ancora non ha confessato nulla. Felipe inizia a corteggiare una nuova cameriera della Deliciosa e Celia lo vede. La donna rivela poi a Trini di essere contenta per lui. In seguito, la figlia di Consuelo confessa all’avvocato di aver visto Teresa e Mauro baciarsi. Elvira non ha alcuna intenzione di sposare Demir. Nonostante ciò, Arturo rassicura l’uomo, promettendogli che la figlia si rassegnerà. In seguito, la giovane Valverde chiede al padre di invitare di nuovo l’imprenditore, in quanto deve fare un annuncio importante.

Anticipazioni Una Vita: il piano di Elvira, Pablo non riesce a riconquistare Leonor

Durante la cena, inaspettatamente, Elvira rivela di essere pronta a sposare Demir, ma lo fa solo per ingelosire Simon. La giovane Valverde insiste con il suo annuncio, non suscitando però la gelosia del maggiordomo. Quest’ultimo decide poi di licenziarsi. Leonor sembra non riuscire proprio a perdonare Pablo. Quest’ultimo cerca spiegazioni ad Habiba, la quale gli confessa cosa ha subito la moglie. Dopo ciò, i rapporti tra la giovane Hidalgo e Habiba si fanno tesi. La figlia di Rosina prosegue lo stesso con il loro piano, tanto che firma un contratto di vendita. Pablo vuole confessare alla suocera l’intenzione di Leonor di vendere la miniera d’oro. Intanto, Habiba promette al giovane Blasco che lo aiuterà a riconquistare sua moglie.