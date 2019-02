Una Vita anticipazioni dal 4 all’8 Febbraio 2019: il ritorno di Felipe

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Felipe torna ad Acacias 38

Dopo una lunga assenza, l’avvocato Felipe torna ad Acacias 38 proprio in onore della festa organizzata da Donna Rosina. Quest’ultima ha deciso di comunicare ai suoi amici di essere incinta di Liberto nel corso di un rinfresco. Nonostante ciò, le cose non filano assolutamente liscio. Nuovo colpo di scena ad Una Vita. La madre di Leonor annulla il party e inizia a comportarsi in modo molto strano, soprattutto nei confronti di suo marito. Alla fine, si scopre che la signora ha capito di non aspettare alcun bambini e di essere invece entrata in meno pausa. Proprio a questo di quest’ultimo motivo, Rosina pare intenzionata a lasciare Liberto.

Una Vita anticipazioni: Blanca non sa chi è il padre di suo figlio

Blanca è molto preoccupata. La giovane figlia ha scoperto di essere incinta e rivela a Leonor di non sapere se il padre sia Diego o Samuel. Nonostante la grande preoccupazione, la fanciulla decide di far finta di nulla e crescere il bambino insieme a suo marito. Carmen capisce che la ragazza aspetta un bebè e lo svela immediatamente ad Ursula. Quest’ultima mostra ancora una volta la sua grande malvagità organizzando una riunione di famiglia in cui comunica ai due fratelli la bella notizia. Blanca ne resta sconvolta. Maria Luisa cerca id convincere Lolita a lasciare Antonito, ma purtroppo per lei non riesce a portare a termine il suo obiettivo.

Anticipazione Una Vita: Simon scopre il piano di Elvira

Elvira vuole a tutti i costi vendicarsi di Simon e del suo rifiuto e per questo mette in atto un piano ai danni di Adela. La Valverde fa credere a Susana e la sua nuova nuova nuore di dover andare a Salamanca per un importante lavoro, così da poter restare ad Acacias sola con il suo amato Gayarre. Purtroppo, però, l’uomo decide di partire con sua moglie e sua madre e il piano della figlia di Arturo va in fumo.