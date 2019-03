Una Vita anticipazioni dal 4 all’8 Marzo 2019: Felipe in ospedale

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Felipe ha un incidente

Nei prossimi episodi di Una Vita accadrà davvero di tutto. Partiamo da Antonito e Felipe. L’avvocato Alvarez-Hermoso continua ad essere sicuro di voler difendere il figlio di Ramon, nonostante abbia ricevuto un bigliettino con delle minacce piuttosto pericolose. Per far sì che tutto non si riversi contro sua moglie Celia, l’uomo la lascia facendole credere di averla tradita ancora una volta. Lei non riesce a credersi e svela alla sua amica Trini tutte le perplessità su quanto dichiarato dal suo amato. Intanto, Sepulveda viene ritrovato da Servante e Palacios cerca di convincerlo a testimoniare a favore di Antonito. Il giorno della sentenza, l’uomo arriva in aula di tribunale e testimonia contro il giovane fratello di Maria Luisa. Intanto, Felipe non si vede. L’uomo ha avuto un brutto e misterioso incidente e per questo viene portato in ospedale.

Anticipazione Una Vita: Ursula convince Olga a sedurre Diego

Blanca torna ad Acacias 38 e pare non riesca a fare a meno di pensare al suo amato Diego. Nonostante ciò, Ursula pensa ad un piano diabolico per far sì che i due innamorati si allontanino per sempre. La Dicenta chiede ad Olga di corteggiare l’Alday e alla fine i due finiscono per baciarsi e fare l’amore. Quando la dolcissima Blanca viene a scoprire il tutto si sente male e sviene. Nel frattempo, la dark-lady della soap opera spagnola cerca di entrare in possesso della cassaforte di Jaime.

Una Vita anticipazioni: duello tra Victor e Arturo

Arturo sfida a duello Victor a causa del bacio tra il giovane e sua figlia Elvira. Simon prova a convincere Valverde a far partecipare lui allo scontro, ma il colonnello nega questa possibilità e vuole che sia il figlio di Juliana a battersi. Maria Luisa scopre tutto e pare non voglia intervenire sulla questione perché delusa dal comportamento del suo ormai ex fidanzato.